賴清德喊「台灣沒本錢鬆懈」 要讓世界看見國軍有能力「嚇阻擊敗敵人」

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德今(28)日出席「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」，他在致詞時提到，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，「台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。」賴清德也喊話，要讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。

賴清德今主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」，許志中晉任中將，陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍等4位晉任少將。賴清德說，晉任是國家對各位在過往職務上努力付出的肯定。大家對國家、對部隊始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星；未來各位務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

廣告 廣告

賴清德提到，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。他期許「各位身為國軍的領導幹部必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。」

賴清德也表示，國軍要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。「我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。」

而下個月將迎來農曆春節，賴清德指出，守護國家安全沒有假期，許多國軍弟兄姊妹仍須堅守崗位。因此他也感謝每一位國軍的家人，是國軍最堅強的後盾，因為有家人的理解、包容與支持，國軍才能沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。「無論是國軍或寶眷，各位都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝各位的努力和付出。請各位把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡。我們共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全。」

原始連結







更多華視新聞報導

為國防預算發聲「自由非免費」 賴清德：請在野黨別再擋

國防預算持續卡關！ 紐時：華府恐擴大對在野黨施壓

海馬士無戰堡.庫儲？國防部：窒礙難行 白委：嚴謹完善

