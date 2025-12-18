賴清德喊「在野獨裁」 劉寶傑傻眼吐槽：真的沒聽過

資深媒體人劉寶傑。翻攝劉寶傑臉書



總統賴清德日前表示，認同行政院長卓榮泰不副署《財劃法》的決定，還稱在野黨推動的修法，會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑16日坦言，從1994年開始跑新聞，自認對政治還算熟悉，但從沒聽過「在野獨裁」這4字。

針對賴清德喊出「在野獨裁」一詞，劉寶傑16日接受網路節目《董事長開講》時提到，「真的從來沒聽過，我從1994年開始跑台北市長選舉，也算是對政治很熟悉，真的沒聽過所謂『在野獨裁』4個字」，主持人吳子嘉笑著附和，「這個可以去申請專利」。

廣告 廣告

劉寶傑認為，《財劃法》演變成憲政僵局，每個人都要承受苦果，這一點對賴清德比較不利。例如大罷免，如果只是針對少數藍委，像傅崐萁、葉元之，通過的機率比較高，但是如果戰場升高到全面罷免，事情就會走針，如今憲政衝突也一樣，最重要還是要得到社會認同，如果社會不認同，它就會反噬。

劉寶傑指出，對賴清德最重要的是讓美國軍購案過關，如果沒有通過，沒看清楚國際情勢，又讓台灣空轉，屆時中間選民可能會有質疑，這個質疑不僅對賴清德不利，恐怕連綠營內部都會有壓力出現。

更多太報報導

軍人「不盡責降敵」將重判10年 政院今討論修法

雪地中感人一幕！北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」！延誤送醫不治