賴清德喊「憲法明文規定」轟藍白擋預算！黃揚明5點打臉：是總統心中所想吧

總統賴清德昨（25）日出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，致詞期間談及台灣當下的憲政僵局，並點名藍白主導的在野陣營。賴清德強調，立法院無法如期審查總預算，就不要再談所謂憲政，甚至拋出「憲法明文規定」一說；對此資深媒體人黃揚明指出，憲法從未有相關的規定，揶揄賴清德口中的明文規定，根本只是個人心中所想。

「還有什麼資格再談憲政」，賴清德致詞強調，憲法明文規定，立法院必須在美田12月31日前，完成對次年度中央政府總預算的審議，譴責藍白連最基本的國家發展、公共建設與人民所需之預算，都要出於政治理由阻擋。

對此黃揚明透過臉書提出5點打臉；黃揚明強調，憲法從未「明文規定」立法院需要在每年12月31日前完成總預算審議，僅有在第68條註明「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之」。

資深媒體人黃揚明。（資料照，柯承惠攝）

不過黃揚明也補充，《預算法》第51條規定指出，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之；預算中有應守秘密之部分，不予公布」。換句話說，現在法定總預算審議的期限考量到「配合過去會計年度自7月1日起算時，立法院第一次會期是在5月底結束」的情況，應該是每年的11月30日。

至於這樣是否代表，立法院對於總預算的審議早已超過期限？黃揚明解釋，台灣2001年起改制會計年度為1月起算後，近年中央政府總預算審查能在前一年度的12月期間完成的，只有民國113年度、105年度、101年度以及97年度，從來沒有11月底前完成三讀；至於史上最嚴重延宕的總預算審查則是96年度，當時的立法院直到該年度6月15日才完成三讀。

最後黃揚明也狠酸，賴清德口中的憲法明文規定，根本只是個人「心中所想」。

