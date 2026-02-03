賴清德喊「找好老師不如找好書」讓全教產炸鍋 總統府回應了

總統賴清德3日出席「2026台北國際書展」致詞時談及閱讀與教育，卻遭部分言論掐頭去尾，扭曲為「找好老師不如找本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿並發出聲明抨擊。（中時資料照／趙雙傑攝）

總統賴清德3日出席「2026台北國際書展」致詞時談及閱讀與教育，但部分言論遭到掐頭去尾，扭曲為「找好老師不如找本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿並發出聲明抨擊。對此，總統府發言人郭雅慧3日晚間出面澄清，強調相關說法遭到斷章取義，與賴清德原意完全不符。

郭雅慧指出，賴清德致詞的重點在於「好老師可遇不可求」，並非貶低教師角色，而是希望家長不要一味追逐明星學校或名師班級，而應培養孩子閱讀習慣。她直言，將完整談話切割成單一句話進行政治攻擊，已偏離事實，也模糊了書展本身推廣閱讀的初衷。

針對外界質疑賴清德言論有「誣蔑、貶低老師」之嫌，郭雅慧強調，賴清德長期重視教育與閱讀，相關談話脈絡清楚，卻遭有心人士惡意操作。她並呼籲，與其持續政治化解讀，不如多替書展上這群有才華的作家與作品宣傳，讓社會焦點回到閱讀本身。

郭雅慧也進一步還原賴清德當天致詞內容指出，賴清德回憶自己擔任台南市長期間，許多家長想盡辦法將孩子送進明星學校、擠進名師班級，但他並不認同這樣的作法。他曾向校長、老師與家長說明，與其擠進好學校，不如遇到一位好老師，但好老師可遇不可求，因此更重要的是培養孩子閱讀好書的能力，也因此在台南市推動閱讀計畫。

