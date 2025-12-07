即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

總統賴清德昨（6）日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，期盼國內不分政黨團結一致對外，面對未來中國威脅，另也透露沒改國號，是因為留著這個名字（中華民國）有助於團結，且該名就寫在《憲法》裡。對此，內政部長劉世芳今（7）日表示，台灣是個主權獨立的國家，現在國號就叫中華民國。

賴清德昨日指出，民主前輩雷震出獄後，仍執著於成立反對黨的理念，更撰寫《救亡圖存獻議》獻給蔣介石政府，其中主張將國號改為「中華台灣民主國」。不過民進黨並沒有改國號，是因為《台灣前途決議文》載明，台灣是主權獨立國家，無論國名是什麼都屬於台澎金馬2300萬人民，且留著國號有助於團結，這名字寫在《憲法》裡，不需要另外宣布獨立。

廣告 廣告

對此，劉世芳表示，在一般社會大眾裡面，都會覺得自己行走在世界各地，我們就是台灣人，而台灣人的這個國家，很多支持者都會覺得，「台灣是個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

原文出處：快新聞／賴清德喊「這原因」不需更改國號 劉世芳：台灣是主權獨立國家

更多民視新聞報導

道奇19歲柯敬賢被點名有望搶進百大新秀排行榜！官網大讚長打能力驚人

藍白封殺財劃法覆議！律師提「這」建議：反正他們不敢倒閣

臉書詐騙更多卻只封小紅書？3關鍵差異全場秒懂：做得好

