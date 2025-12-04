賴清德喊1.25兆軍購 蔡正元：像小孩隨口跟家裡要五百萬

總統賴清德日前宣布將編列1.25兆國防特別預算，然而該案2日在立法院程序委員會遭擋，由行政院提出的相關採購特別條例被暫緩列案。對此，前立委蔡正元直言，賴清德應該要說明這筆錢會用在哪裡，否則編列巨額經費卻未提出清楚細項，如同「小孩向家裡要五百萬」，讓程序委員會無從審查。

總統賴清德。（圖／總統府）

蔡正元3日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，政府要這麼多錢，總該告訴細項要花在哪裡，不然程序委員會怎麼審。他指出，賴清德應該清楚說明政府需要這筆錢投資什麼，不然立法院程序委員會一看，根本不曉得法案內容為何，至少應附上計畫，不然就會變成空頭支票。

蔡正元形容，這就像小孩向家裡要錢，50塊、500塊就算了，但若要的是500萬，總要問清楚他在幹嘛。他也說，一個花錢的人只要隨便寫張紙條，就可以向老百姓要這麼多錢，立法院不是在幫老百姓看緊荷包嗎。蔡正元強調，這跟愛不愛台灣沒什麼關係，愛台灣才不能讓你亂花錢，他沒有要求賴清德把報價單全部附上，但至少要告訴民眾要買什麼。

賴清德未來8年要增加1.25兆國防特別預算。（圖／總統府）

前立委郭正亮也指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」列了七個專案，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈等，但每一個專案下面就只有幾個字交代過去，怎麼有人這樣列預算。郭正亮表示，若明確寫出「買F-16V」，至少大家知道是採購戰機，但現在說要買精準火砲，卻只寫結合各式火砲進行癱瘓、縱深作戰的精準火力任務，請問你是買什麼，到時候美國隨便塞給你都算。

郭正亮更直言，這根本是「塞貨預算」，並說自己熟悉美國軍事運作，只要買彈藥，就是國會議員賺錢的時候。

