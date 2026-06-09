賴清德喊2030外銷400億！何欣純爭取無人機智慧製造中心落腳台中

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隨著國際局勢變化與供應鏈重組加速，無人機已成為各國推動國防自主的重要戰略產業。面對全球無人機產業趨勢快速發展，台灣近年積極打造「非紅供應鏈」，行政院也編列442億元推動無人機產業發展計畫，打造具國際競爭力的無人機國家隊。





民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純今（9）日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，與總統賴清德、漢翔工業董事長曹進平及產業界代表共同交流。



台中擁有精密機械、工具機、航太、智慧製造及資通訊等完整供應鏈，何欣純認為，無人機產業不僅攸關國防自主，更是推動中小微企業轉型升級的重要契機，台中絕對不能缺席。

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賴清德在會中提到，2025年台灣無人機外銷產值已達29億元，目標在2030年提升至400億元。何欣純進一步指出，台中許多廠商長期深耕航太、精密加工、零組件製造及系統整合領域，累積豐富技術與實務經驗，若能透過政府資源精準投入，協助企業接軌國際供應鏈，不僅能帶動產業升級，也能創造更多在地就業機會，提升市民生活品質。





何欣純表示，過去有人形容機器人產業是「大腦在台北、身體在台中」，但台中的企圖心不該只停留在製造端，而是要進一步掌握研發與系統整合能力。她認為，無人機產業同樣如此，台中不能只是生產基地，更應成為研發、測試、製造、整合與國際商務布局的重要樞紐，讓軟硬體整合能力都能在台中落地實現。



何欣純強調，未來將持續爭取中央在台中設置無人機智慧製造中心，並串聯產官學研資源，打造完整產業生態系，讓台中成為台灣無人機產業鏈中最關鍵的智慧製造基地。



針對國防特別預算及中央政府總預算延宕，何欣純喊話：「一定全力支持國防自主、產業升級與無人機相關預算，這些預算關係到台灣自己的產業機會與勞工就業」，也呼籲台中藍白立委應以國家利益、產業發展與台中未來為優先，儘速讓相關預算與政策通過，不要耽誤國防自主與產業轉骨升級。

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