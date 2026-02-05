賴清德嗆九二共識是一國兩制、鄭麗文促統 國民黨：賴唱和習近平詮釋？

賴清德。翻攝自臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文呼籲總統賴清德接受九二共識，遭賴回嗆，九二共識就是一國兩制，批鄭積極推展兩岸統一。國民黨下午澄清，九二共識和「一國兩制」亳無關聯，和「統一」更扯不上邊，請賴不要帶頭造謠。

國民黨認為，無法理解賴清德為何要唱和中共總書記習近平詮釋，難道賴自甘淪中共同路人？還是酸葡萄心態，看到國共論壇立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴卻自己做不到和緩兩岸關係，急了才語無倫次抹紅國民黨、扣帽子？

國民黨表示，九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題；人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨指出，美國川普政府放棄走對抗中國大陸老路的戰略，美國總統川普昨天也和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，結果賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪中美交易籌碼。

至於軍購預算，國民黨表示，支持國防預算合理增加，但反對空白支票，把關國防預算的原則不變；而軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

