賴清德嗆反對一國兩制！偵獲13共機艦擾台

▲總統賴清德表示堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日前往陸軍584旅主持「陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」時，表示堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。國防部今（1）日表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5架次共機，其中3架次逾越台海中線侵擾東部及西南空域，另有8共艦在台海周邊活動，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午8時05分至下午7時20分，在台灣海峽偵獲3架次共軍主戰機及無人機，其中1架次逾越中線；昨下午3時45分至下午8時10分，在西南空域偵獲輔戰機1架次。另外，昨日下午3時55分至4時30分，在東部空域偵獲直升機1架次。



國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

