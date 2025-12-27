賴清德嗆在野擁抱普丁、習近平卻彈劾台灣總統 鄭麗文：實在是黑白逗

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

立院昨通過啟動對總統賴清德提彈劾案，賴質疑在野黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱大陸國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。國民黨主席鄭麗文下午受訪時，呵呵呵大笑，用台語揶揄賴「實在是黑白逗（指牽連）」。

鄭麗文喊話，今天始作俑者是誰？帶頭毀憲的是誰？造成憲政僵局的是誰？都是賴清德，也正因問題出在賴身上，在野黨才會有高度共識推彈劾，賴不需要再顧左右而言他，再甩鍋這就沒有意思了。

鄭麗文反問，民進黨籍前總統陳水扁、蔡英文任內都沒有被彈劾，為何賴清德第2年都還沒有做滿，就要被彈劾？賴應該要學會反省自己，一切問題癥結都來自賴藐視憲法、民主政治運作最基本ABC，不要再硬拗、耍賴了。

鄭麗文表示，國家不能再內耗、再內鬥，中華民國憲法也不是賴清德的玩具、便利貼、遮羞布，在野黨每一天都在奉行中華民國憲法的核心價值，賴卻每天都在倒行逆施，破壞中華民國憲法的精神與價值，難道要幫賴上憲法課？

鄭麗文質疑，賴清德有好好看一下中華民國憲法裏面的內容？否則怎錯誤百出，引用錯誤、謬誤理論、荒誕行徑，讓全國陪賴受苦，讓國家停滯、百姓遭殃。

