賴清德嗆在野黨彈劾他浪費時間 酸有人替對岸軍演找藉口

賴清德批評在野黨彈劾他是浪費時間。(圖：總統府臉書截圖)

今天(1)是2026第一天，總統賴清德上午才在元旦談話中表示，自己身為總統會積極行動，促成朝野合作。甚至說願意在合憲的方式下，到立法院進行國情報告。但緊接著他卻又在接受媒體聯訪時，表達對藍白通過總統彈劾提案的不滿，嗆問在野黨，在立法院中，放著中央政府總預算不審，盡排一些違法違憲法案，還在明知道沒有三分之二的多數的情況下還要提案彈劾總統，浪費時間。並且批評，當全球都在同聲譴責中共軍演、破壞台海和平穩定，有人卻還在替中國找藉口。

國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今天在總統府記者會上，強硬回擊，他表示自己去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾對人民如何交代？他還表示，個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果說一定要對他提出彈劾，至少正事也一定要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的中央政府總預算，也應該要排入審查。

賴清德說，根據憲政設計和《立法院職權行使法》的規定，國民黨和民眾黨在立法院固然是過半多數，但沒有達到三分之二的多數，明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間。審查總預算是立法院憲政責任跟權利，結果總預算不審、國防預算不審，盡排一些違法違憲的法案，現在又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民有公道評判。

另外他還意有所指地說，中國軍演已針對台灣新式戰力演練，但國內卻有人替他們找藉口，賴清德表示和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議，或是接受侵略者的主張，就能夠達到和平，所以投資國防就等於在投資和平。1.25兆的國防特別預算，不只是攸關台灣自身的防衛能力，也有助於向國際社會展現守護國家的決心，以及維護區域和平與穩定的意志。他認為，如果國防特別預算持續被立法院耽擱，將讓國際社會誤解台灣的決心。賴清德稱他期待，在野黨能夠秉持國家利益與安全，支持國防特別預算，達成守護國家、保護人民安全的目標；也盼望朝野團結，避免中國誤判情勢，對台灣釋放錯誤訊號。