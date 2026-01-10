賴清德嗆在野「為德不卒」！柯志恩喊別說三道四：加重朝野嫌隙

今年度政府總預算，國民黨團擬針對具急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫先予審查，總統賴清德則嗆聲「為德不卒」，並指總預算「環環相扣」。國民黨立委柯志恩反批賴清德「說三道四」，並指不斷放話、指責在野，而非溝通協調，只會加重朝野之間的嫌隙。

總預算卡關，賴清德對在野開砲。（圖／中天新聞）

對於今年度（115年）總預算案在立法院卡關未過、1.25兆國防特別預算案被擋，國民黨團研擬切割處理。賴清德表示，國民黨能夠意識到中央政府總預算對國家民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」。因為國家的總預算，是「環環相扣」，沒有國防預算就沒有國家安全，沒有國家安全就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國家民生。

賴清德。（圖／中天新聞）

柯志恩今天表示，賴總統最需要的是跟在野黨做最好的溝通，而在溝通之前，請先通過我們已經三讀通過的法案，包括軍人加薪等等，這依法必須執行，「我們三讀你不執行，現在卻說三道四告訴我們，這樣是為德不卒？」柯志恩認為，大家都必須扮演好彼此的角色，並把該做的事情做好，請卓院長和在野黨好好溝通，立法院三讀通過的法案，該撥的經費撥完，在野黨絕對會立刻馬上審總預算。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩說，賴總統不斷用放話的方式，而不是用溝通協調，對在野黨指責，只會更加重朝野之間的嫌隙。我們也希望通過總預算，但總預算一定要依法編列。大家顧好自己角色，我們願意審總預算，但總統和行政院長也要把該自己該做的事情做好，「溝通是一個最大的武器。」

