賴清德嗆彈劾總統浪費時間 蔣萬安反問：大罷免就不浪費時間？

台北市長蔣萬安2日出席中山區115年度市長與里長有約活動。（邱芊攝）

賴清德總統1日發表元旦談話，談到藍白提彈劾總統議題，賴表示藍白立委席次未達三分之二，根本是浪費時間，呼籲把時間用來審查總預算跟國防特別預算。台北市長蔣萬安2日則反問，如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間？

蔣萬安今出席中山區115年度市長與里長有約活動，他表示很高興，在2026年第1個工作日，特別到地方上跟里長們見面，希望透過面對面了解基層的需要，就如同他講過的，市政的推動就是要貼近市民、基層，市府除了擘劃市政的高度、相關的藍圖，更重要的是要確保施政的溫度，讓地方發展更好，讓台北不斷進步。

廣告 廣告

會前他被問及，賴總統1日發表元旦談話時，談到藍白提彈劾總統議題，表示藍白立委席次未達三分之二，根本是浪費時間，呼籲把時間用來審查總預算跟國防特別預算，蔣萬安則反問「如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

【看原文連結】