賴清德嗆彈劾總統浪費時間 蔣萬安反酸1句

▲台北市長蔣萬安受訪反問總統賴清德，大罷免就不浪費時間嗎？（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德1日發表元旦談話，譴責藍白兩黨在立法院杯葛總預算與1.25兆國防預算，還要提案彈劾他，狠嗆在野黨正事不做，浪費時間。台北市長蔣萬安今（2）日受訪對此回應，如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？

蔣萬安今出席與里長有約活動，與中山區里長會談，他表示，在2026年第1個工作日，希望透過面對面的方式，了解基層的需要，讓市政推動更貼近市民，確保施政的溫度，讓地方發展更好，讓台北不斷進步。

