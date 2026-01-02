賴清德嗆彈劾總統浪費時間！蔣萬安狠打臉：大罷免就不浪費時間？

總統賴清德昨在總統府發表元旦談話，針對立法院總統彈劾案，他反覆批在野立委「浪費時間、放著總預算不審、正事不做」。對此，台北市長蔣萬安今受訪則反嗆那民進黨搞大罷免就不浪費時間嗎。

蔣萬安今受訪反嗆賴清德，那民進黨搞大罷免就不浪費時間嗎。（圖/中天新聞）

蔣萬安今天（2日）出席中山區115年度市長與里長有約活動，會前接受媒體聯訪，被問到對賴清德元旦談話時批評藍白提彈劾總統是浪費時間的看法，蔣萬安則反嗆「如果照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎」？

賴清德1日發表新年談話。（圖/總統府提供）

賴清德1日發表新年談話，面對媒體提問關於總統彈劾案一事，賴清德表示，憲政設計上，彈劾是追究法律責任，但他從上任到現在不貪不取，沒有任何違法。他痛批藍白「這個時候對總統提出彈劾目的何在」，並強調在野黨席次沒有達到三分之二，明知道對總統的彈劾程序在立法院根本通不過，卻還要浪費時間。

