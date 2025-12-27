即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文，因多次發表親中言論受到外界關注，而她昨（26）日接受廣播節目專訪更坦言，期盼明年（2026）上半年能赴中訪問，並與中共總書記習近平見面；總統賴清德接受專訪則認為，雖國民黨否認媒體報導的鄭麗文、習近平見面的3個前提，但如果沒有理由去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信「鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件？」。對此，鄭麗文今（27）日受訪回應了！

鄭麗文今日下午前往國民黨中央黨部12樓參加「黨員Reset拓點計畫」活動，並在活動前接受媒體聯訪；記者提問，昨天鄭麗文坦言盼明年上半年赴中受訪及見習近平，以及就總統賴清德接受媒體專訪指出藍白四度擋國防特別預算，要怎麼讓人相信「鄭習會」沒有條件，請問鄭麗文的看法。

廣告 廣告

對此，鄭麗文說，第一，不管賴清德是真心或假意，要邀請習近平吃晚餐或喝珍奶，其實真正關鍵的兩岸交流對談、唯一政治基礎答案就是「九二共識，反對台獨」；所以這不是秘密，也沒那麼艱澀難懂，甚至有馬英九8年執政的示範，「其實賴總統不需要假裝不知道」。

鄭麗文進一步稱，更何況賴清德最近也宣示沒有台獨的問題、不需要宣布台獨，「其實賴總統願意承認九二共識，下架台獨黨綱，那我相信您（賴清德）與習主席的見面也是可以期待」。

第二，鄭麗文又說「沒有任何前提、沒有任何的條件，只有『九二共識，反對台獨』」。

最後，鄭麗文喊稱，國家對等尊嚴、人民福祉利益是不能輕易拿出來作為交換籌碼。

不過，鄭麗文在上任國民黨主席後，爭議不斷！先前接受專訪還稱「普丁不是獨裁者」，後更因祭拜共諜吳石惹出更大爭議；如今，藍白立委聯手四度擋下國防特別預算後，鄭麗文又公開喊出希望明年上半年能赴中訪問，並與習近平見面，使得其話題不斷，鄭麗文最終是否能如期在中國見到習近平，各界仍持續關注。

原文出處：快新聞／賴清德嗆怎麼相信「鄭習會」沒條件？鄭麗文回應了

更多民視新聞報導

黃國昌新莊大造勢！傳柯文哲將偕愛妻現身 蘇巧慧說話了

家人涉校園爭端！雙方共識非霸凌案 賴瑞隆：因足球產生衝突

《讀賣新聞》揭中國偽造「AI台灣腔」企圖介選2026、2028

