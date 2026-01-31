賴清德嗆白國防特別條例版本侵犯行政權 黃國昌回嗆：回去重修憲法課

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德昨（30）日在臉書貼文，稱立院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。民眾黨主席黃國昌今天回應，賴清德如果要發表這一種悖於民主憲政的言論，恐怕要回去啊重新修一下他的憲法課。

黃國昌說，針對有關於軍購特別條例，總統說他們不讓行政院版的付委是侵害行政權，他認為賴清德的憲法顯然有必要重修。任何的特別預算授權的基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家是屬於國會的立法權，國會沒有通過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。行政立法彼此之間在權力分立制衡、相互監督的民主憲政機制下，在憲政上面的角色跟地位應該都非常的清楚啊。所以賴清德總統如果要發表這一種悖於民主憲政的言論的時候，恐怕要回去啊重新修一下他的憲法課。

黃國昌也痛批，昨天卓榮泰竟然公開批評說台灣民眾黨的軍購特別條例裡面所授權的事項是東拼西湊。他要提醒一下卓榮泰，他們在特別條例裡面，授權行政部門編特別條例的每一個品項，都是台灣的國防部向美方提出要求，而美方的國務院在戰爭部的同意之下，已經公告願意賣給台灣的品項，難不成卓榮泰院長是在批評當初他自己轄下的國防部，向美方所提出來的需求是東拼西湊嗎？只是要湊到一定的金額才提出這樣的軍購需求嗎？

黃國昌說，所以他還是再次的奉勸執政黨民進黨，在做相關的發言以前，不要一天到晚只想要政治攻擊，想要利用資訊落差，要欺騙一般沒有空去了解細節的台灣老百姓。好好的看一看當初自己提給美方的需求以及美方所公佈的品項，那正是台灣民眾黨在特別條例裡面授權特別預算的品項。



