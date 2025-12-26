賴清德嗆立院不審預算沒資格談憲政 傅崐萁：教壞囝仔大小

國民黨團總召傅崐萁。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

因政院拒依法編足軍人加薪等法定預算，明年度中央政府總預算在立院至今未完成付委，總統賴清德據此嗆立院「有什麼資格談憲政」？國民黨團總召傅崐萁今受訪反嗆，一個違法總統要叫大家一起違法，這是「教壞囝仔大小」。

傅崐萁批評，明年度總預算案本身就違法，他有很多法律通過的案子都沒有編列，一個違法的預算，卻要強迫國會一起當共犯審查違法預算，國民黨團還是會依法做該做的事情。

傅崐萁更提到，賴清德已經告訴全世界民主國家，大法官是「5>6」，這已經是滑天下之大稽，以後小學生的算術都要重教，若這就是賴語錄中賴式憲法的相關規定，令人遺憾。

廣告 廣告

被問到行政院可能也不副署停砍年金修法，傅崐萁表示，賴清德政府從去年520就職至今，有多少個案子完全不依法執行，現在台灣已變完全人治國家，賴清德想做什麼就做什麼，賴不願意聽、不願意看的，甚至也不願意去思考。

傅崐萁揶揄，到現在賴清還以為自己是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

更多太報報導

賴嗆總預算未審沒資格談憲政 國民黨：只想掌權、不想負責的政治渣男

總預算未審將拖累經濟! 主計長：業務費、設備費每減百億 GDP成長少0.05個百分點

藍酸賴政府違法編列中央政府總預算案「自卡」 明年1/31恐難三讀