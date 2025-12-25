賴清德嗆總預算卡關別談憲政 民眾黨：早被看破手腳

民眾黨主黃國昌今日怒批，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，「早已被全民看破手腳」。(本報資料照片，黃敬文攝)

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，總統賴清德今（25）日出席活動時，語重心長地說，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，「不要再跟人家談什麼憲政」；民眾黨主席黃國昌怒批，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，「早已被全民看破手腳」。

賴清德出席活動時致詞表示，所以如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？

黃國昌痛批，這些話由曾說《中華民國憲法》是災難的賴清德口中說出，「真的是無比諷刺」，請問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，「怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？」。

他強調，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

民眾黨也嚴正駁斥，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人，賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？

民眾黨指出，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨痛批，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲，「2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德」。

