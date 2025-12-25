賴清德嗆藍白「不審預算沒資格談憲政」 黃國昌回應了

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德今（25）日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」並致詞，他開嗆藍白「連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？」，消息一出受到外界高度關注，而民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌稍早也在臉書回應了！

黃國昌今日在臉書以「惱羞成怒的賴清德」為題表示，媒體報導，賴清德今天在出席活動時「吃炸藥」，痛批「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」。

「這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺」，黃國昌問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

回顧賴清德今日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」致詞時提及，今天是耶誕節，也是行憲紀念日，而憲法明文規定立法院對於明年度的預算，要在今年12月31日審竣完畢，結果今天已經是25日，只剩6天的時間連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

因此，賴清德痛批，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？





