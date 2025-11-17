賴清德嗆韓國瑜「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：中國羅織罪名才該被譴責

總統賴清德為他嗆聲韓國瑜「不該為侵略者找藉口」，沈伯洋表示，中國羅織罪名本該被譴責的行為，立法院長不應該有任何解讀。（圖／李怡安攝）

總統賴清德今天（17日）為民進黨立委沈伯洋發聲，並再次點名立法院長韓國瑜，指出所謂「桌腳被砍」不是台灣內部政爭所為，而是來自中國，是對我國主權與民主的挑戰。沈伯洋接受媒體訪問時反駁表示：「我只是即將被通緝的人，但真正已經被通緝的是中華民國的國軍。沈伯洋質問，「請問中華民國的國軍現在被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」他強調，不論政黨或意識形態不同，重點是中國延伸其法律管轄權、對我方羅織罪名，這是應被譴責的行為。

廣告 廣告

日前賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓國瑜回應並強烈反擊。賴清德今日指出，「我們是同一個國家，面對敵對勢力攻擊，應該一致對外，而不是彼此指責。」賴清德強調，台灣內部雖屬不同政黨，競爭難免，但面對敵外政治勢力攻擊必須團結一致，「不應替侵略者找藉口」。

對此，沈伯洋表示，現階段國民黨把政黨利益擺在國家利益前面，「今天不管大家政黨的形式或意識型態不同都不重要，重點是中國延伸他的法律管轄權去羅織罪名，這個就是一個應該被譴責的事情」，他呼籲，全體國會議員不分黨派，應強化對外一致對敵，共同捍衛中華民國的尊嚴。他強調「以立法院長來講，不應該對這件事情有任何其他的解讀政狀況才對」。



回到原文

更多鏡報報導

砍斷桌腳是中國不是台灣！賴清德反嗆韓國瑜：不該為侵略者找藉口

沈伯洋返台！大嗆韓國瑜發言淪「政治口水」：無院長高度

不懼中共全球通緝令！沈伯洋現身德國國會：做勇敢的台灣人絕不因恐嚇退縮