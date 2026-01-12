賴清德嗆館長「被告才需要出庭」！沈政男舉1例狠酸：AI總統先用AI查清楚

總統賴清德近日再拋出引人注目的言論，除了在出席AI人才年會致詞時，以自己姓氏的拼音有「AI」延伸、自稱「AI總統」之外，面對記者提問網紅館長（陳之漢）遭起訴一事，簡短表示「被告才需出庭」；精神科醫師沈政男強調，如果法官認為有必要，賴清德仍必須出庭，揶揄賴清德如果要自稱AI總統，就應該先用AI查詢「被告才需出庭」的發言有多大的問題。

談及「AI總統」的由來，為賴總統日前出席AI人才年會時，笑稱「我的英文名字裡有AI，也可以叫我AI總統」，更以前總統蔡英文、閣揆卓榮泰為例，對此沈政男透過臉書揶揄，只要中文名字的發音裡有注音符號的「ㄞ」，英文拼音就會有AI，照賴清德的說法，台灣前20大姓氏中，姓蔡、姓賴的人加起來就超過百萬，是否代表台灣至少有100萬「AI民眾」。

沈政男指出，從最新評比可以發現，台灣在全球AI指數排名16，中國則是高居第2，如果賴清德真的有意培養AI人才，更應該讓兩岸就AI層面多加交流。沈政男進一步表示，賴清德會這樣開玩笑，或許也代表他在AI方面「能講的有限」，才會避談自己使用AI的經驗，不斷拿武俠與棒球這類老掉牙的比喻。

「先用AI查詢『被告才需出庭』吧」，話鋒一轉，沈政男也提到了賴清德嗆館長「被告才需出庭」的言論。沈政男強調，被告當然必需出庭，但如果有必要「證人也要出庭」；沈政男解事，在這起官司當中，提起公訴的檢察官是原告，而賴清德是證人，一定要出庭的是自訴人、檢察官、被告等「訴訟當事人」，而賴清德作為證人，如果法官認為有必要，同樣需要出庭。

