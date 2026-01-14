賴清德嗆「不許中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越瘋狂、反獨繩索勒越緊

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國國台辦日前宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列入「台獨頑固分子」名單。總統賴清德則表示「對任何一位被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，絕不容許中國的手伸進台灣」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今(14)日表示，台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反「獨」的繩索就勒得越緊。

國台辦日前宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列入「台獨頑固分子」名單，目前該名單共有14人，中方稱將依法實施懲戒。而賴清德表示，對任何一位被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為他們能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。賴清德也說，「一定好好守護國家，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣來」。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日稱，台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊」，朱鳳蓮說，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

