賴清德嗆「砍斷桌腳的是中國」 韓國瑜進立院前向駐衛警比讚
即時中心／顏一軒、李美妍報導
中共日前揚言要對綠委沈伯洋啟動全球抓捕，身兼民進黨主席的總統賴清德公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，但卻遭韓反譏應先以黨主席的身分廢除「台獨綱領」、「自己生病讓別人吃藥」與「把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳」等語，賴統統昨（17）日強硬回擊，「真正砍斷」台灣四隻腳的是中國。對此，韓國瑜今（18）日現身立法院被問及相關議題時並未多做回應，倒是在進入議場前，對駐衛警「豎起大拇指」比讚。
針對韓國瑜批評「自己生病讓別人吃藥」一事，賴總統17日上午出席「國家檔案館開幕典禮」時接受媒體聯訪表示，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也是為何他會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋。
總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）
他強調，此舉並非是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。
賴清德說，希望韓院長能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害；沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈委員，也等於是在傷害我國憲政體制。
賴清德續指，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係散布疑美論，也就是說，真正砍斷韓院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。
賴總統不諱言，「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口」。
因此，賴清德請韓國瑜三思，儘管彼此分屬不同政黨，競爭難免，但大家是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應替侵略者找藉口。
行政院長卓榮泰今早率政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝與各部會首長，前往立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢；而韓國瑜率先抵達議場主持院會時，面對記者詢問，賴總統說「砍斷桌腳的是中國」是否同意一事，他僅對媒體說了聲謝謝，隨後對向他敬禮的駐衛警「豎起大拇指」比讚。
韓國瑜今早現身立法院主持院會。（圖／民視新聞）
