賴清德嗑壽司挺日 陳其邁也釋出料理影片挺日本水產

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國停止進口日本水產品，總統賴清德於臉書分享午餐食材是鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝；高雄市長陳其邁不遑多讓，也在臉書釋出「高雄x青森x陸奧，跨國創意沙拉大挑戰」影片，強調支持日本水產！

這段影片是青森縣與陸奧市訪團，日前來訪高雄期間，陳其邁與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市市長山本知也拍攝的「台日創意沙拉PK挑戰」，將高雄在地食材與日本優質水產完美結合。

「台日創意沙拉料理PK賽」由三位城市首長，穿上圍裙親自上場料理，食材包括高雄引以為傲的大樹金鑽鳳梨、燕巢芭樂、鹹香濃郁的烏魚子；青森與陸奧的蘋果、陸奧灣扇貝及特製的熟成鮭魚鬆。陳其邁在料理過程中展現「邁式風格」，豪邁撒下大量的鮭魚鬆，特製「陸奧鮭魚鬆Ｘ大樹鳳梨沙拉」。

這段社群短片於25日晚間在陳其邁的臉書上傳後，在社群平台引發熱議，網友紛紛留言大讚：「台日友好」、「一定要支持日本水產」、「也再一次成功行銷高雄！」展現台日之間溫暖的友好情誼。

陳其邁表示，高雄與青森縣、陸奧市近年密切交流，更在上個月進行三城締盟。因此在中國宣布水產禁令後，市府也第一時間向派駐市府的陸奧職員表達關心。目前了解，陸奧扇貝主要出口台灣市場，出口狀況狀況穩定，市府也特別向日本朋友表達支持之意，共同面對挑戰。

陳其邁強調，高雄與日本情誼深厚，面對挑戰更應相互支持，而最好的支持就是「把它吃光！」鼓勵大家多加採購優質日本水產。青森縣知事宮下宗一郎與陸奧市市長山本知也肯定高雄積極作為，表示願意強化三方在農漁產品、教育交流等領域的合作。

