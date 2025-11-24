賴清德嗑壽司！她一句「扇貝哪來」打臉中共

▲總統賴清德大嗑壽司，以行動力挺日本。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗月初在國會上拋出「台灣有事」論，馬上踩到中共敏感神經，北京政府隨後瘋狂祭出一連串報復手段，不僅勸阻中國人民暫時不要赴日旅遊，甚至直接宣布全面暫停進口日本水產，藉由經濟施壓反制日本；我國總統賴清德則以行動挺日，大方曬出享用日式壽司的午餐照片，引來台、日網友一致叫好。此舉也讓出生於中國的反共網紅張堯忍不住酸問：「如果台灣真的是中國的一部分，那賴清德怎麼能吃到日本水產？」一句話狠狠打臉中共。

廣告 廣告

中國宣布禁進日本水產後，賴清德便在X（原Twitter）貼出大口享用壽司的畫面，並以日文寫下：「今天的午餐是壽司和味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚，以及北海道的帆立貝。」這則貼文至今吸引超過3000萬次瀏覽、突破32萬人按讚，留言區一片狂刷「台日友好」，更登上日本多家媒體版面。然而，中國外交部發言人毛寧被問到此事時則暴跳如雷，反覆強調「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分」，怒批賴清德「再怎麼作秀都改變不了這個鐵的事實」。

不過這也引來質疑聲浪，定居加拿大的中國網紅張堯提出靈魂拷問：「既然如此，為什麼賴清德可以吃日本水產？如果台灣是中國的台灣，那中國不是全面禁止日本水產品進口了嗎？賴清德吃的那顆日本扇貝又是哪裡來的？」張堯直言，如今要讓中共難堪太簡單，舉凡看日本藝人演唱會、在日本旅遊打卡、或只是吃口日本料理，都足以讓中國官方崩潰；台灣人吃的每一口日本水產，都在證明中國的行政命令在台灣根本毫無效力，「證實台灣跟中國一毛錢關係都沒有」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔡英文「一頭藍髮」應援周子瑜！名醫揭1往事開嗆：她好意思？

黃國昌站著搭高鐵！律師酸「別裝」揭真相：省小錢花預算大錢

賴清德吃壽司挺日本！沈富雄大酸「花拳繡腿」：輕薄而失內涵