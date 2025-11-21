賴清德嗑壽司，AIT乾清酒！外交部暴點一波日料 「吃喝挺日本」中國超不爽

​日本首相高市早苗7日在眾議院答詢中提及「台灣有事」，引發中國不滿，而後中國駐大阪總領事薛劍發表震驚國際的「斬首論」後，中日衝突越演越烈，中國更對日本祭出「禁遊令」等各類文攻武嚇。對此，除了計劃訪日的國人大呼賺到了之外，總統賴清德則貼出吃壽司的照片，展現力挺日本的態度；如今，美國在台協會（AIT）也貼出處長谷立言以日本清酒舉杯的照片，並表示對日本堅定不移的支持。

賴清德19日在臉書、Threads等社群平台發出一張午餐吃壽司及日本水產品的照片，還特別在貼文中介紹，「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。在中日衝突之際，賴清德的發文引發國際媒體關注，包含日本NHK、美國CBS、路透社等皆有報導；日本地鐵上也出現賴清德吃壽司的照片，共同社在報導中指出，台灣總統賴清德以水產品的消費展現支持日本的姿態。

廣告 廣告

賴清德開吃壽司 外交部接棒狂吃日料

另外，有眼尖網友發文，透露自己在新宿知名地標廣告大螢幕上，也出現「賴清德吃壽司」的新聞，且標題上更清楚寫著「台灣總統」。而在賴清德吃壽司後，連日來喊話台灣民眾到日本旅遊、購買日本產品的外交部長林佳龍，接棒在臉書貼出晚餐，表示請客慰勞同仁，「暴點一大盤日本干貝刺身」；出訪歐洲的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也同樣日本料理店用餐，餅太力挺。

此外，有日本參議員梅村瑞穗也轉發相關貼文向台灣表達感謝。AIT今（21）日則在臉書貼出谷立言、潘孟安、林楚茵三人的合照。谷立言表示，他昨日晚間和潘孟安以日本清酒舉杯，廚慶賀台美之間歷久彌新的溫暖情誼，還有對日本堅定不移的共同支持。乾杯 敬友誼！」至於對於賴清德吃壽司引發國際關注，中國外交部只能狠嗆，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了台灣是中國的台灣這個鐵的事實。

飲酒過量 有害健康

更多風傳媒報導

