賴清德嗨喊是宜蘭自己人 力薦林國漳當縣長：像游錫堃清廉
總統賴清德今（15）日出席台北市宜蘭同鄉會會員大會，大力推薦民進黨提名的宜蘭縣長候選人林國漳，稱讚林國漳像前宜蘭縣長陳定南、前立法院長游錫堃具備清廉、專業、熱愛宜蘭的特質。
賴清德在致詞時稱，大家可以把他當作自己人，因為他與宜蘭的關係很深，棄醫從政的起點其實是為陳定南參選台灣省長助選，現在總統府辦公室主任陳羿伶也是宜蘭女孩，還有太太也可以說是宜蘭人，因為太太的外公、外婆、媽媽都是宜蘭人，在宜蘭長大的。
在談到宜蘭的建設時，賴清德提到近日鳳凰颱風造成的影響，並表示第一時間已要求行政院和國軍做好救助及復健工作，並核定南方澳分洪道，重啟公地放領政策，開放大南澳80公頃土地申請。此外，他也提到高鐵延伸至宜蘭，稱最困難的環評已經通過了，未來將全力推動相關建設。
賴清德進一步呼籲宜蘭鄉親支持林國漳，並指出宜蘭縣長的操守、專業及對地方的熱愛是選舉的重要標準。他提到宜蘭的政治人物如游錫堃、陳定南等人以清廉著稱，並表示宜蘭縣的傳統是政治清廉，這也是地方政治的特色。他強調，林國漳具備清廉、專業及對宜蘭的熱愛，是最適合擔任宜蘭縣長的人選。
最後，賴清德表示，宜蘭鄉親為台灣民主奮鬥的精神令人欽佩，未來總統府、行政院及立法院將與宜蘭縣政府共同努力，推動地方建設。他呼籲台北市宜蘭同鄉會全力支持林國漳，讓他順利當選，為宜蘭鄉親爭取更好的未來。
