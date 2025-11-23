賴清德嗨喊「台灣人有錢有閒」！潘孟安表情逐漸母湯…畫面網瘋傳

台灣女孩周子瑜等了10年，今年終於和TWICE成員到台灣開唱，總統賴清德昨出席活動時，特別開心強調周子瑜是台南麻豆人，要回來表演了，並認為台灣經濟進步，所以大家有錢有閒看演唱會。賴清德此話一出，只見一旁總統府秘書長潘孟安神情一變，眼神不停轉動，最後「無處安放的眼神」只能看向天花板，影片曝光後引發討論。

賴清德21日出席電影活動，潘孟安陪同。（圖/中天新聞）

賴清德21日出席電影活動，他特別提到TWICE的周子瑜要回台表演，並開心表示「我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了，為什麼會回來表演？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎」。

媒體注意到潘孟安的表情一變。（圖/中天新聞）

賴清德接著強調，「這表示台灣經濟進步，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間」。賴清德喊話，他非常希望在政府的支持下，台灣的演藝工作者、文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這塊土地大家共同來創作。

此時，在後面的潘孟安在聽到賴清德嗨喊台灣經濟變好，人民有錢有閒時，本來還面帶笑容的神情一變，眼睛不停轉動，最後只能看向天花板，這「無處安放的眼神」的無奈神情，似乎意識到賴清德這番話可能會引發的後續輿論效應。

