賴清德嘆在野接受中國要求 羅智強：歡迎繼續當只會抹紅的無能總統

國民黨團書記長羅智強回應總統賴清德的說法。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨對外稱，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受「一個中國」原則的「九二共識」。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（3日）則回應，賴清德天天在抹紅，但抹紅有用的話，大罷免民進黨早就贏了，就不會被32個巴掌打的那麼慘，歡迎賴清德繼續抹紅，當一個無能、只會抹紅的總統。

賴清德昨表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要強化戰力，打造「台灣之盾」；在野黨卻準備走另外一條路，接受中國要求，接受一個「中國原則」的「九二共識」。但中國國家主席習近平說得很清楚，所謂「九二共識」「一個中國」原則的台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」一般。

廣告 廣告

羅智強則回應，一個無能、滿朝貪腐的總統，除了抹紅在野黨、做意識形態的鬥爭之外，也拿不出第二條路了。大家有沒有發現，賴清德每天只關心一件事，就是怎麼抹紅在野黨。賴清德總統！中油150億元浮報，賴有沒有出來講一句話？這麼重大的貪腐弊案，在賴清德眼中雲淡風輕嗎？台灣已經變成一個荒謬無比的社會。

羅智強還說，國民黨團今天就把報紙的頭版用特急件送給賴清德，看看現在已經是「一個台灣、兩個世界」，結果賴清德還在拚意識形態，賴清德有沒有羞恥感啊？捐32元電鍋的判刑，150億元的工程弊案一直拖!！太子集團在台灣逍遙法外9年，剛好是民進黨執政9年，這麼巧？！剛號印證民進黨9年的貪腐史，但他也沒聽過賴清德對太子集團講過話。

國民黨立委王鴻薇也說，賴清德為了天文數字1.25兆元的國防預算不停在賣「芒果乾」，但在台灣現在發生這麼多大事，太子集團詐騙、台灣變成全台洗錢中心、先前眾多民眾請命的長照悲歌、清潔隊員遭依貪汙治罪條例起訴、國營事業深陷弊案等，好像都不甘賴清德的事，他們還是要請賴清德回來看一看老百姓面臨的是什麼樣的狀況。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

4檔台股主動式ETF本月開募！ 投資特色、經理費率大比較

談中日緊張「約一年才能穩定」 林佳龍：有信心不久後賴清德過境美國