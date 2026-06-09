賴清德嘆總預算未過「難道要2026、27年一起審？」籲無人機業者向在野「表達態度」：若沒意見就會再拖！

總統賴清德今（9）日出席台中「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，提到國防特別條例刪除無人機預算，總預算中的無人機預算也還沒審過，他語重心長向在場業者喊話：「你們必須表達態度，如果沒意見就會再拖！」賴清德並嘆道，難道2026、27的總預算要一起審嗎，「要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」

賴清德致詞表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣的無人機產業，能夠成為台灣在全球無人機發展的亞洲重心。希望能夠具體達到兩項目標，第一項目標就是強化國防力量，不僅僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻的效果，維護台海和平穩定的現狀。

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賴清德再說，政府提出發展、推動無人機產業的發展政策，從2025-2030六年期間，行政院總共編列442億元要來協助大家，「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，特別剛起步很多都需要政府支持，「所以我們提出一個國家計畫，就是無人機產業發展計畫，六年為期，總經費442億元，如果有需要都還可以再增加。」

賴清德話鋒一轉表示，他個人充滿信心，因為他信任台灣產業的能力，所率領的政府有絕對的決心推動，「我也不諱言，目前面臨一個非常大的困難，就是沒有辦法得到立法院的支持！」

賴清德並說，他難以理解，他在立法院12年，擔任過在野黨、執政黨的幹事長，即便民進黨執政時朝小野大，也從來沒有發生今天立法院的情況。民主政治就是政黨政治，政黨政治競爭難免，但是反對有一個界線，「政府為了國家安全、發展經濟所提出來的國防特別預算條例，竟然把無人機產業發展的經費全部刪除，只通過7800億元對美進行軍事採購。」

賴清德直言，7800億元也不夠台美之間的軍事採購的金額，更何況把無人機、國防自主預算全部都刪除，這實在是令人非常意外，「我不知道大家有沒有答案，不知道大家贊不贊成立法院做這樣的決定。」

賴清德進一步表示，中央政府總預算到現在還沒通過，法律規定去年11月底就要通過，到現在清明節已經過來、端午節就要來了，很快中秋節也不遠了，總預算還沒過；他指出，無人機經費不是只編列在國防特別預算條例裡面，中央政府總預算也有編列，如今政院已經在籌編明年度預算，現在預算還沒通過。

「如果總預算如期通過，經濟還會更好，非常可惜」，賴清德再說，立法院不審查總預算，拖了六個月，才交付委員會審查，而一個委員會兩個召集委員，民進黨召委都審完了，但是國民黨召委只有兩個委員會審完，其他都沒有在審查。

賴清德並向在場業者表示，如果大家有機會，一定要跟在野黨的委員講，政黨競爭難免，但不能夠犧牲國家利益，不能夠無限制地、無止盡地抗爭，「有道是不看僧面看佛面，跟民進黨競爭，但不能夠影響普羅大眾，不能夠影響產業的發展，不能夠影響國家的安全。」

賴清德強調，他做得到的事情絕對做到，他從政30年就是這樣，劍及履及、積極行事，但是他碰到的困難必須要讓大家知道，「必須要由你們清楚表達你們的態度，如果你們無所謂沒有意見，那國防特別預算當中相關的無人機產業經費就不會過，中央政府總預算可能還會一拖再拖。」

賴清德更說，他真的搞不清楚，未來立法院要怎麼審預算？2026年的預算和2027年的預算要一起審查嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？「一年度的預算都超過三兆元，你怎麼審同時兩個年度的預算審查，你怎麼審？更何況影響國家之重大。」

（圖片來源：總統府）

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