（圖／翻攝童仲彥臉書）





台灣少子化問題持續惡化，2025年新生兒數僅10萬7812人，創下歷史新低，執政黨依然拿不出對策。總統賴清德上周末出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，他指出，台灣民眾養狗與養貓數量合計已超過340萬隻，這個數目已經超過台灣14歲以下小孩的人數。賴清德還嘻笑戲謔地說，「因為貓狗越養越多，呵呵！小孩越生越少。」這段影片被瘋傳，引發一片罵聲，網友質疑「孩越生越少，還笑得出來？」

「少子化在哭，總統在笑」 「賴皮」總統麻木不仁，對少子化災難輕佻以對？

廣告 廣告

「貓狗變多，小孩變少」賴清德對少子化語帶戲謔，前北市議員童仲彥在臉書分享此段影片，他嘲諷，「你到底嗑了什麼？」

底下留言酸，「黨執政近10年來，台灣的房價漲幅約五成，小孩出生率幾乎腰斬，還這麼開心？」、「那你的孫子還不待在台灣，別人為什麼要生孩子來替你獨裁台獨搞出來的戰爭上戰場？」、「只會笑！而且笑的很難看！可憐」、「少子化政策花了4千多億完全沒成效，現在還有臉笑著說」、「小孩越生越少，他在講這話的時候不會覺得羞愧嗎！？還在沾沾自喜」、「不解決少子化的問題只會嬉皮笑臉，（拿貓狗跟人類比！！）」、「以後可以組成汪汪隊和喵喵隊，備戰了」、「是叫人生小孩，還是養狗」、「所以以後寵物也有投票權？」。

更多新聞推薦

● 賴清德嘻笑「貓狗變多，小孩變少」 麻木不仁挨轟「還笑得出來？」