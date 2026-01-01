賴清德囑咐選嘉義縣長？ 黃榮利被打臉：支持、追隨賴主席不變

黃榮利爭取代表民進黨參選嘉義縣長。（翻攝自黃榮利臉書）

民進黨嘉義縣議員黃榮利有意爭取參選嘉義縣長，在地方文宣聲稱賴清德2023年囑咐他：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」賴清德委由民進黨中央澄清並無此事，黨中央也呼籲所有參與初選者應遵守相關規定。想用總統牌拉票被打臉，黃榮利今（1日）表示：「若賴清德主席反對我參選，也會像2023年一樣協調我退選。」

黃榮利今天參加拔蘿蔔、迎新春活動，對於文宣內容引起爭議，他強調2019年賴清德主席參加總統初選時，自己一路支持、追隨，至今不曾變過。2023年他登記民進黨海區立委初選，當時賴清德主席為了黨內和諧，找他協調，他也答應退出立委初選，以顧全大局，「此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選」。

黃榮利重申理解賴清德總統身兼黨主席，要保持中立的立場，大家都知道他的為人，「我不會白賊」，也知道他和賴的交情，有心人想分化他跟賴清德彼此間的信賴「沒有意義」。另一位爭取提名的立委蔡易餘，獲得縣長翁章梁、議長張明達公開力挺，今天推出個人形象片，宣告自己「準備好了」。





