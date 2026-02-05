賴清德回應川習通話 羅旺哲提2017年1事對比：充滿不確定性

大陸國家主席習近平昨（4）日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與美國總統川普通電話，引發全球關注。媒體人羅旺哲認為，總統賴清德稱台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變，讓外界認為有點「被告知」的感覺，充滿不確定性。

針對川習通話，中國宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變；賴強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

對此，羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》指出，在2017年時川普、習近平也有通話，時任總統為蔡英文，當時總統府回應是「完全掌握」，對比賴政府重申台美合作不會改變，在力度上就有差，感覺有被突襲、被告知的感覺

羅旺哲強調，2017年時總統府的回應，會讓外界認為應該是美方有先告知蔡政府、有通電話，政府有掌握，如今對比現在賴總統的反應，顯見這次情況充滿不確定性、充滿變數。

羅旺哲說台美有溝通管道，但層級到哪、掌握到哪些訊息，國人都很關心；不過羅強調，不管怎樣，政府要做最壞的打算、最好的準備，希望政府不管跟中國、美國，都要雙邊有掌握，這才是最好的事情。

