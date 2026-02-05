賴清德回應川習通話 重申美中台三邊關維持四個不變

總統賴清德（左二）針對中美領袖的對話，強調美中台三邊關係維持四個不變。（孫英哲攝）

針對川習通話談及台灣問題等事，總統賴清德5日上午到彰化縣芳苑工業區與企業座談時表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間的連線也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴清德指出，第一，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國一部分的事實不變；第二，美國基於《台灣關係法》以及六項對台保證的承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結合友盟國家集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行，不會改變。

他希望國人同胞都能支持政府支持國家，一起攜手前進，國家一定可以越來越好。關於九二共識，「中國國家主席習近平先生已經多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一」。

「要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好！」他指出，中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不致於對台灣帶來危險。他過去在醫院服務時，常常對門診的病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德說，「這幾年來我們國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來越好」，去年的經濟成長率高達8.63％，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好，所以當國家持續在有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權，維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為進行兩岸的合作，就來推拖政府總預算案及國防特別預算案的審查。

