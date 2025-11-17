賴清德回應韓國瑜了！指「砍斷桌子四腳的是中國、不是台灣」：不應替境外敵對勢力威脅找藉口

綠委沈伯洋遭中共揚言抓捕，立法院長韓國瑜卻稱是總統賴清德「打斷台灣安全三隻腳」。賴清德今（17）日出席活動前受訪表示，中國持續統戰、破壞兩岸和平、分化台美關係，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣」，盼韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

沈伯洋遭中共通緝，賴清德日前請韓國瑜聲援沈伯洋，韓國瑜卻以一張桌子有四隻腳表示，台灣的安全也是四隻腳，第一隻腳是維護中華民國；第二隻腳是維護我們的民主自由；第三隻腳維護好美台關係；第四隻腳是維護好兩岸和平。而賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，「這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」。

對此，賴清德今日出席「國家檔案館開幕典禮」前受訪表示，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋委員，「並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會不能夠沒有態度。」

賴清德再說，他也希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。

賴清德表示，這幾年來，中國持續文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，「國際社會都一致認為是中國，不是台灣」；中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，「也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

賴清德強調，雙方分屬於不同政黨，競爭難免，但大家是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外，「如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口。」

賴清德最後說，所以他還是要請韓國瑜院長三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

（圖片來源：三立新聞）

