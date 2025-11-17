賴清德回應韓國瑜：砍斷台灣安全桌腳的是中國⋯不應替侵略者找藉口

中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，他今天（17日）進一步回應，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜所謂「台灣安全桌子」的四隻腳，其實是中國，不是台灣。他請韓國瑜對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

總統賴清德17日上午在新北市林口，出席主持「國家檔案館開幕典禮」。（中央社）

中共透過官媒威脅全球追捕立委沈伯洋，賴清德先前喊話韓國瑜聲援，韓國瑜則回應「自己生病，讓別人吃藥」；一張桌子有四隻腳，賴清德總統兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。

賴清德今天上午出席「國家檔案館開幕典禮」，會前受訪被問及有關韓國瑜的回應。賴清德表示，中國跨境鎮壓的暴行不為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這也是他請立法院大家長、院長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴以及維護言論自由的立場，聲援沈伯洋的原因。此舉不是消費沈伯洋，也不是利用此議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的國會，不能夠沒有態度。

賴清德接著表示，希望韓國瑜能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。

賴清德表示，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於是傷害台灣憲政體制。這幾年來，中國持續增壓，文攻武赫、國內滲透統戰；對於破壞兩岸和平穩定者，國際社會一致認為是中國，並不是台灣。

對於韓國瑜日前以桌子四隻腳比喻台灣安全，賴清德說，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四隻腳，其實是中國，並不是台灣。

賴清德呼籲，儘管分屬於不同政黨，競爭難免，但身處同個國家，面對境外政治勢力的攻擊、打壓，應該要團結一致對外，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國要發動侵略台灣戰爭時，也會有藉口；所以他還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。