賴清德因應超高齡社會！健康台灣委員會提「長照3.0解方」兩大核心升級

賴清德總統今（27）日下午即將召開健康台灣推動委員會第六次會議，此次會議從上次聚焦討論的智慧醫療延伸，關注台灣推動長照3.0政策的實務工作與規劃。賴總統表示，台灣六十五歲以上人口逼近20％，預計今年跨入聯合國定義的「超高齡社會」，基層診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結，今天這次委員會議將以「長照3.0」為主軸，討論如何打造更完善的照護網絡。

據了解，今天委員會將以健康老化、在地安老、連續照顧、安寧善終為核心理念，提出長照3.0具體政策內容。長照3.0將於明年上路，是政府在長照2.0基礎上再升級的十年計畫，此次討論聚焦醫療與長照整合、家庭支持升級、住宿機構改善、智慧照顧導入，同時擴大服務對象。

值得注意的是，有鑒於台灣邁入超高齡社會，長期照顧需求持續攀升，為了解決長照困境，政府將鎖定復能銜接與家庭支持兩大面向的全面升級。

前者是縮短出院到接受長照服務的等待期，終極目標是「零等待」，讓醫院到長照真正實現無縫接軌，同時要擴大急性後期照護（PAC）後的復能訓練，政府端強化「出院準備服務」、醫療端提供「簡易照顧計劃」，雙管齊下協助長者維持或提升生活功能。

後者則針對家庭照顧者提供四大支持策略，第一，強化心理支持，如在社區廣設「家照據點」，這是過去長照2.0並未全面建立的系統性支持。第二，擴大喘息服務，推動互助喘息，讓家庭照顧者能真正獲得休息，不僅是形式上的補位。

第三，鼓勵企業打造友善職場，如提供彈性工時、異地工作，協助照顧者在照顧服務之餘也可以兼顧工作，也象徵政府正式把「照顧者的職場困境」納入長照體系一環。第四，減輕住院看護經濟費用，過去住院看護費用幾乎完全由家庭自行吸收，長照 3.0 提出政府與民眾共同分擔住院看護費，從長照2.0到3.0，看得出更聚焦「照顧品質與家庭支持」面向。

兩大面向的全面升級，面向被照顧者提供服務，背後更重要的是透過政府政策有系統、有結構地支持照顧者，解決超高齡社會可能面臨的長照困境。

