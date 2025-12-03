賴清德國情報告卡關？黃暐瀚曝2013影片揭藍綠都變了 提李登輝模式解套
李登輝國情報告模式可解僵局？先報告後建言再回答 避開一問一答爭議
總統賴清德是否應到立法院進行國情報告並接受質詢，朝野僵持不下。政治評論員黃暐瀚強調，要達成這「史上第一次」，需要朝野各退一步，在憲法沒有修正的狀況下，找到折衷且兩全其美的辦法。他提出「先報告、後建言、再回答」的折衷方案，並對比2013年新聞畫面，揭露藍綠兩黨在這個議題上的立場已完全對調，直言「憲法同一部，為何態度差這麼多？」
黃暐瀚表態：支持總統去立院國情報告 但反對一問一答
黃暐瀚在節目中開宗明義表示，他支持總統到立法院進行國情報告，但明確反對「一問一答」的質詢方式。他強調，「我支持總統應該去，但總統的國情報告不可以一問一答，因為這可能有違憲之虞。」
他提出三點核心主張：第一，總統應該到立法院國情報告；第二，不可採一問一答方式；第三，可採「先報告、後建言、再回答」的模式，既能避開違憲爭議，又能達到實質問答效果。
網友質疑黃暐瀚「立場改變」、「幫民進黨講話」黃暐瀚回應質疑
針對網友質疑黃暐瀚「幫民進黨講話」、「立場改變」，黃暐瀚在節目中澄清，「我看到聊天室有人說暐瀚真的變了，我看完其實是笑出來。」他強調自己十幾年前跑總統府、擔任記者聯誼會會長時就是這個立場。
「過去馬前總統要去或立法院邀請，後來都沒成，理由就是一問一答。過去馬英九和國民黨反對過多少次，說不能一問一答因為違憲？」黃暐瀚直言，「我沒有變，是那些明明知道又假裝不懂的立委，你才應該回去面對自己為什麼不一樣！」他說，「這跟藍綠無關，這跟憲法規定就是這樣。」
總統到立院國情報告的爭議核心是什麼？
黃暐瀚從憲政體制角度分析，過去總統是到國民大會報告，行政院長才到立法院，這是雙首長制的設計。國民大會廢除後，總統國情報告的功能才移轉到立法院。
「我們的憲法規定立法院是監督行政院的，所以行政院長和部長必須到立法院接受質詢。但總統如果去了，那到底立法院是監督行政院長還是監督總統？」黃暐瀚指出，這正是爭議核心所在。
他以台北市長蔣萬安為例說明：「你投一票給市長讓市長行政，投給議員讓議員監督。市長接受市議員監督，立委監督行政官員。既然民選的市長、縣長都要接受議員監督，為什麼民選總統不需要？因為憲法設計上，立委監督的是行政院長，不是總統。」
黃暐瀚強調，在憲法沒有修正的狀況下，總統到立院「報告，但不備詢」是基本共識，過去藍營執政時期，也一直持這樣的態度和看法。
傅崐萁前後矛盾？去年還說「都尊重」今年堅持質詢
黃暐瀚點名國民黨立法院黨團總召傅崐萁立場轉變，並直言，「我公開反對傅崐萁總召他的說法。」他播放傅崐萁最新發言，「我們希望賴清德總統能夠到立法院，有問有答、一問一答，我們會以最高禮遇迎接賴總統到立法院國情諮詢並備質詢。」
黃暐瀚隨即拿出2024年5月29日的畫面，當時傅崐萁說，「不管是即問即答，還是只說不答，我們都尊重賴總統的意願。」當時國民黨立委柯志恩還表示，這樣的說法跟黨團設定不太一樣。
「去年的傅崐萁還可以接受只說不答，今年變成一定要一問一答。憲法是同一部，你怎麼了？」黃暐瀚直言不諱地說。
藍綠立場大翻轉！2013年國民黨說違憲、民進黨要質詢 如今角色對調
黃暐瀚在節目中播放2013年新聞畫面，當年馬英九擔任總統，民進黨要求總統到立法院接受質詢，但國民黨強烈反對。
當時國民黨的說法：總統府發言人李佳霏表示，「民進黨要求總統即問即答的質詢方式，有可能違背憲政體制。」國民黨立委呂學璋則說，「如果即問即答的話，就逾越了憲法的權限。」國民黨政策會執行長林鴻池也說，「一問一答就像立委對行政院長詢答一樣，會紊亂憲政體制。」
當時民進黨的說法：時任民進黨立委黃偉哲，「十幾年前就可以做到總統聽取國大代表建言，如今馬總統卻不接受立委建言，無法接受。」，時任民進黨團書記長吳秉叡，「他如果來，必須接受立委提問並回答。如果只是來演講，就不必了。」
「現在時空變換，民進黨立委說即問即答違憲，國民黨立委說不一問一答不用來！」黃暐瀚感嘆，「你們沒辦法理解為什麼跑二三十年的老記者會翻白眼，因為過去反對的現在贊成，過去贊成的現在反對，但憲法同一部啊！」
黃暐瀚指出，這些影片證明「過去藍營執政，也一直認為一問一答有違憲之虞」，憲法從未修改，但政黨立場卻因執政在野而轉變，這才是問題所在。
喊話賴清德赴立院國情報告 朱立倫：用合憲的方式
在一片爭議中，黃暐瀚讚賞前國民黨主席朱立倫的發言。朱立倫表示，「這次有這麼重大的特別預算，如果總統能來向全民說明，這是很好的機會。至於方式，當然要符合憲法相關規定。我相信總統只要願意來立法院說明，立法委員也應該尊重總統的方式。」
「不當主席的朱立倫，真是正常倫。」黃暐瀚評論，朱立倫的說法才是理性務實，既強調總統應該來說明爭取預算支持，也提醒要符合憲法規定、尊重總統方式。
李登輝模式可借鏡：報告、建言、再回答
黃暐瀚提出的解方，是參考李登輝總統過去在國民大會的模式。他展示當年照片說明：「李登輝上台報告，國大代表上台發表國是建言，總統在下面聽。這不是質詢，就是我講完換你講。講完後總統如果還有時間，再上台進行第二輪國情報告，等於就回答你了。」
他強調：「讓總統去報告，讓立委建言（建言就是提問），然後讓總統聽完建言後有感而發，再發表第二次談話。這樣既可避開違憲，也可實質監督，又不會傷和氣。」
12年前舊片曝光！為何資深藍委曾說違憲，現在卻堅持總統備詢？
黃暐瀚說，「如果是第一屆的立委就罷了，裡面這種五屆、六屆、七屆的立委，你們是怎麼了？過去在立法院十幾年前、二十年前，你們講過幾次總統不可以到立法院一問一答因為違憲？憲法也還沒變，你現在告訴我一定要一問一答？」
他也提醒民進黨立委，「你們過去也都說一定要回答啊，不回答來幹嘛？吳秉叡委員也這樣講過。」所以兩黨都應該適度調整立場。
黃暐瀚：朝野各退一步 總統到立院報告 不要一問一答
黃暐瀚總結，「在修憲之前，現在憲法讓我們的總統無法被監督，只能監督行政院長，這會跟民意脫節。請賴總統到立法院來，勇敢報告，也不要害怕聽取建言。採取先報告、後建言、再回答的方式，避開違憲的即問即答，也實質上可問可答、有問有答，這才是中華民國台灣之福。」
他強調這次希望是「最後一次談這個議題」，並在臉書發文直言：「支持總統，到立院國情報告！」呼籲朝野各退一步，讓中華民國史上第一次總統到立院國情報告能夠成真。
其他人也在看
陳其邁喊「做好做滿」 民代預言：2032與蔣萬安狹路相逢
高雄市長陳其邁任期明年將至，外界好奇他未來動向，高市議員黃紹庭今（3）日提到，過去時任市長謝長廷、陳菊都落跑到中央當官，陳其邁是否會提早北上，接任行政院長？對此，陳其邁強調「我會做好做滿，做到任期最後一天」。黃紹庭還預言說，「搞不好2032（總統大選）你會跟蔣萬安狹路相逢！」中時新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 1
自曝曾參與「大型規劃」 退將揭共軍渤海實彈演習：不只是姿態
中日關係近日因日本首相高市早苗一句「台灣有事」談話再掀緊張氛圍。大陸在1日至2日密集發布5則航行警告，宣布3日起將在渤海海域展開「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊，但未公開說明細節。對此，退役中將帥化民2日表示，自己曾參與大型軍演規劃，深知部署與調度需耗費多時，但現在解放軍可快速啟動多層次、不同級別的海域軍演與實彈射擊，顯示早有多套成熟預案與完整計畫。中時新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
陳玉珍推「助理費除罪化」！律師怒轟：乾脆廢掉貪污罪
即時中心／温芸萱報導國民黨立委陳玉珍提議將「助理費除罪化」，昨（2）日程序委員會已排入週五議程，引發批評。對此，律師林智群在臉書砲轟「藍白要不要乾脆廢掉貪污罪？這樣比較一勞永逸」，並痛批藍白選前喊民生、選後卻忙於刪預算、推違憲擴權與政治法案，甚至圖利特定團體。他更直言，國民黨「本來就是共產黨的狗」，民眾黨則是靠粗糙話術騙選票的「政治詐騙集團」。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 6
追蹤解析美軍戰機與軍艦在委內瑞拉附近的部署
目前的部署已擴展至多艘航空母艦、導彈驅逐艦，以及能夠運送數千名士兵的兩棲攻擊艦。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前 ・ 1
瘦瘦針／猛健樂是什麼？當心停用時若不注意生活習慣恐造成體態反彈
近年來，猛健樂（Tirzepatide）及瘦瘦針躍升為熱門關鍵字，討論度甚至堪比明星八卦。它的使用者族群橫跨運動員、久坐上班族，以及單純想輕鬆改變體態的使用者。雖然大家常將它與「快速變瘦」畫上等號，但實際上，瘦瘦針的背景、作用原理與使用方式，都遠比網路謠言或短影音簡單粗暴的印象來得複雜。Yahoo奇摩趣運動 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
1.25兆國防特別預算恐暫緩列案 藍：先國情報告、擬改採「多問多答」
總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算案，未來將送交立法院進行審查。國民黨與民眾黨團已先表態，希望賴清德在預算審查前，先到立法院進行國情報告，說明這筆國防特別預算的用途與支出細節，之後才會考慮是否台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
黃國昌小姨子解散耘力涉滅證！律師：同址還有岳家建設公司 金權關係複雜
[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，週刊爆料，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟，就是安親班輔導老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄轉移陣地，高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈。律師黃帝穎今（3）日指出，耘力解散同地址，竟是高坦的瑋石建設，直呼金權關係複雜，難怪黃國昌一再迴避養狗仔錢從哪來。 黃帝穎發文提及，鏡週刊爆料，高翬的耘力國際之前曾投資凱思國際，而凱思人頭李麗娟的真實身分是安親班老師，但案件爆發後耘力國際無預警解散，黃國昌小姨子恐涉滅證。 「耘力解散同地址，還有高坦的瑋石建設」，黃帝穎表示，據經濟部公開查詢的公司登記資料顯示，耘力國際今年11月20日解散，但顯示還有相同地址公司，竟是高坦（黃國昌岳父高熙治的次子）的瑋石建設，「黃國昌始終迴避養狗仔的錢從哪來，可見背後金權關係複雜」。 黃國昌2日受訪時再嗆，要檢調辦週刊，做假新聞何時要道歉？聲稱已經提告，剩下的到法院講清楚。對此，黃帝穎直言，黃國昌喊話檢調辦週刊，反顯氣急敗壞，對哪些報導不實提告，始終講不清楚，蓋牌式提告異常心虛。且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院新頭殼 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
美日聯手強化西南防線 提升援台能力
美日聯手強化西南防線，小泉親訪西南諸島，提升援台能力與反應。短新聞SHOTNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
林飛帆：無法接受黃國昌政治立場巨幅轉變
國安會副祕書長林飛帆今天接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌立場轉變，林飛帆表示，於公沒辦法接受黃國昌政治立場這麼巨幅的轉變，於私讓很多過去的朋友心裡很不好受，感覺「可惜」。他認為黃國昌不擇手段收集其他政治人物行程，跨越紅線，對整體政治文化有很巨大的傷害，類比美國「水門事件」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 32 分鐘前 ・ 6
被問參選與否 李四川：台北市政質詢不談新北市
（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北市副市長李四川頻被點名代表國民黨參選明年新北市長，李四川今天在市政總質詢被問到此議題時說，在台北市不談新北市，並說他的確講過願意承擔，但沒人叫他承擔。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
MAZDA內湖旗艦店年底熄燈 原址有望迎來新品牌
MAZDA標達汽車稍早發布公告，確認內湖旗艦店與土城所將於2025年12月 31日正式結束營運。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
桃園護國宮太子廟48週年宮慶 張善政肯定融合傳統與創新
桃園市長張善政2日晚間前往桃園區，出席「桃園護國宮太子廟48週年宮慶」。張市長表示，護國宮自48年前在林銘域師父投入心力與信眾支持下，從小型宮廟逐步拓展，發展為北臺灣最大的三太子廟宇，是地方重要的信仰中心，盼三太子持續庇佑桃園，也祈願所有參與信眾都能身體健康、家庭平安。張善政指出，護國宮不僅香火鼎盛，也形塑多項具地方特色的宗教文化活動，包括每年的三太子夜巡祈福、春節期間深受小朋友喜愛的太子遊樂園區，以及太子忠孝文化季等，都成為桃園在地重要的民俗文化。此次宮慶吸引眾多友宮友廟共襄盛舉，在在凸顯護國宮在北臺灣宗教圈的重要地位。民政局表示，護國宮供奉中壇元帥哪吒三太子，自民國66年創建以來，長期與市府合作，無論在宗教團體講習、防災防疫宣導、公益活動及關懷弱勢等面向，都能看到廟方與志工的積極投入。護國宮48週年宮慶活動內容豐富，包括早課誦經、獻祝大典、祈福玉皇上帝、慈悲梁皇寶懺護國息災祈安禮斗大法會及晚間平安宴等，不僅延續習俗，也象徵飲水思源與感恩惜福。包括立法委員萬美玲、邱若華、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張碩芳、段樹文、謝美英、呂林小鳳、市府民政局長劉思遠、桃園區長許敏松、八德區長蔡豊展台灣好新聞 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
怎麼了？台南55歲男失控「踢踹狂揍停車柱」全爛了…下秒仆街失控吶喊
台南市南區1日下午發生一起暴力事件，一支矗立在大同路上的「智慧停車柱」突然在1日下午遭到一名中年男子損毀，但也害自已被磚頭砸傷，警方獲報後趕抵現場先將他送醫後，交通局已進行修復並對該名男子求償。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
誰想毀掉中華民國？媒體人點名「這人」：當特洛伊木馬引中共入關
即時中心／高睿鴻報導自去（2024）年大選掌握國會多數優勢後，國民黨持續推出遭判違憲的擴權法、以及多項被外界質疑「親中」的法案，引發軒然大波；不僅如此，新主席鄭麗文更是被反對者抨擊「紅統派」，近日她甚至又說，「把中華民國毀了，對誰都沒好處」。對此，媒體人張禹宣看不下去，直接怒嗆鄭，「想毀中華民國的不是民進黨，是鄭麗文」；他認為，鄭麗文領黨的國民黨，正在將憲法當特洛伊木馬，準備引中華人民共和國入關。民視 ・ 31 分鐘前 ・ 17
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
007接班人殺出新人選！35歲男星躍升大熱門 賭盤賠率一面倒
35歲英國男星卡倫透納（Callum Turner）在《空戰群英》和《怪獸與葛林戴華德的罪行》等作品中的表現令人印象深刻，加上他與流行歌手杜娃黎波（Dua Lipa）今年中宣布訂婚，人氣與演藝事業一片看好。現在傳出他有可能接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig），成為下一任「007」詹姆斯龐德的候選人之一。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 分鐘前 ・ 發起對話
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
MLB／曾是藍鳥首輪大物！2022年單季16勝 天使6000萬台幣撿去開福袋
曾是藍鳥首輪新秀，明年將滿28歲的馬諾亞（Alek Manoah）確定以1年195萬美金，相當於6122萬台幣合約轉戰天使。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
曾為黃國昌辯護…林飛帆認了「我嚴重判斷錯誤」：他對台灣民主破壞很大
民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，黃國昌對台灣民主破壞力很強，在政治倫理跨越紅線。此外，林飛帆也坦言，黃國昌在318太陽花學運時，和時任總統府副秘書長蕭旭岑見面，當時有懷疑黃國昌會背叛，但當時希望內部不要互相攻擊，所以他還幫黃國昌辯護，他承認，「這是判斷嚴重的錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 4
台南警察接獲交通違規檢舉 罰單一開竟是「本人繳1200元」
也太糗了！台南市1名員警近日接獲民眾檢舉交通違規，開出一張罰單時，一比對竟發現被檢舉的人竟是自己，此事被曝光在台南市政府警察局第五分局臉書粉專，網友紛紛留言熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 18