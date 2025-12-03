賴清德國情報告卡關？黃暐瀚曝2013影片揭藍綠都變了 提李登輝模式解套

總統賴清德是否應到立法院進行國情報告並接受質詢，朝野僵持不下。政治評論員黃暐瀚強調，要達成這「史上第一次」，需要朝野各退一步，在憲法沒有修正的狀況下，找到折衷且兩全其美的辦法。他提出「先報告、後建言、再回答」的折衷方案，並對比2013年新聞畫面，揭露藍綠兩黨在這個議題上的立場已完全對調，直言「憲法同一部，為何態度差這麼多？」

黃暐瀚表態：支持總統去立院國情報告 但反對一問一答

黃暐瀚在節目中開宗明義表示，他支持總統到立法院進行國情報告，但明確反對「一問一答」的質詢方式。他強調，「我支持總統應該去，但總統的國情報告不可以一問一答，因為這可能有違憲之虞。」

他提出三點核心主張：第一，總統應該到立法院國情報告；第二，不可採一問一答方式；第三，可採「先報告、後建言、再回答」的模式，既能避開違憲爭議，又能達到實質問答效果。

網友質疑黃暐瀚「立場改變」、「幫民進黨講話」黃暐瀚回應質疑

針對網友質疑黃暐瀚「幫民進黨講話」、「立場改變」，黃暐瀚在節目中澄清，「我看到聊天室有人說暐瀚真的變了，我看完其實是笑出來。」他強調自己十幾年前跑總統府、擔任記者聯誼會會長時就是這個立場。

「過去馬前總統要去或立法院邀請，後來都沒成，理由就是一問一答。過去馬英九和國民黨反對過多少次，說不能一問一答因為違憲？」黃暐瀚直言，「我沒有變，是那些明明知道又假裝不懂的立委，你才應該回去面對自己為什麼不一樣！」他說，「這跟藍綠無關，這跟憲法規定就是這樣。」

總統到立院國情報告的爭議核心是什麼？

黃暐瀚從憲政體制角度分析，過去總統是到國民大會報告，行政院長才到立法院，這是雙首長制的設計。國民大會廢除後，總統國情報告的功能才移轉到立法院。

「我們的憲法規定立法院是監督行政院的，所以行政院長和部長必須到立法院接受質詢。但總統如果去了，那到底立法院是監督行政院長還是監督總統？」黃暐瀚指出，這正是爭議核心所在。

他以台北市長蔣萬安為例說明：「你投一票給市長讓市長行政，投給議員讓議員監督。市長接受市議員監督，立委監督行政官員。既然民選的市長、縣長都要接受議員監督，為什麼民選總統不需要？因為憲法設計上，立委監督的是行政院長，不是總統。」

黃暐瀚強調，在憲法沒有修正的狀況下，總統到立院「報告，但不備詢」是基本共識，過去藍營執政時期，也一直持這樣的態度和看法。

傅崐萁前後矛盾？去年還說「都尊重」今年堅持質詢

黃暐瀚點名國民黨立法院黨團總召傅崐萁立場轉變，並直言，「我公開反對傅崐萁總召他的說法。」他播放傅崐萁最新發言，「我們希望賴清德總統能夠到立法院，有問有答、一問一答，我們會以最高禮遇迎接賴總統到立法院國情諮詢並備質詢。」

黃暐瀚隨即拿出2024年5月29日的畫面，當時傅崐萁說，「不管是即問即答，還是只說不答，我們都尊重賴總統的意願。」當時國民黨立委柯志恩還表示，這樣的說法跟黨團設定不太一樣。

「去年的傅崐萁還可以接受只說不答，今年變成一定要一問一答。憲法是同一部，你怎麼了？」黃暐瀚直言不諱地說。

藍綠立場大翻轉！2013年國民黨說違憲、民進黨要質詢 如今角色對調

黃暐瀚在節目中播放2013年新聞畫面，當年馬英九擔任總統，民進黨要求總統到立法院接受質詢，但國民黨強烈反對。

當時國民黨的說法：總統府發言人李佳霏表示，「民進黨要求總統即問即答的質詢方式，有可能違背憲政體制。」國民黨立委呂學璋則說，「如果即問即答的話，就逾越了憲法的權限。」國民黨政策會執行長林鴻池也說，「一問一答就像立委對行政院長詢答一樣，會紊亂憲政體制。」

當時民進黨的說法：時任民進黨立委黃偉哲，「十幾年前就可以做到總統聽取國大代表建言，如今馬總統卻不接受立委建言，無法接受。」，時任民進黨團書記長吳秉叡，「他如果來，必須接受立委提問並回答。如果只是來演講，就不必了。」

「現在時空變換，民進黨立委說即問即答違憲，國民黨立委說不一問一答不用來！」黃暐瀚感嘆，「你們沒辦法理解為什麼跑二三十年的老記者會翻白眼，因為過去反對的現在贊成，過去贊成的現在反對，但憲法同一部啊！」

黃暐瀚指出，這些影片證明「過去藍營執政，也一直認為一問一答有違憲之虞」，憲法從未修改，但政黨立場卻因執政在野而轉變，這才是問題所在。

喊話賴清德赴立院國情報告 朱立倫：用合憲的方式

在一片爭議中，黃暐瀚讚賞前國民黨主席朱立倫的發言。朱立倫表示，「這次有這麼重大的特別預算，如果總統能來向全民說明，這是很好的機會。至於方式，當然要符合憲法相關規定。我相信總統只要願意來立法院說明，立法委員也應該尊重總統的方式。」

「不當主席的朱立倫，真是正常倫。」黃暐瀚評論，朱立倫的說法才是理性務實，既強調總統應該來說明爭取預算支持，也提醒要符合憲法規定、尊重總統方式。

李登輝模式可借鏡：報告、建言、再回答

黃暐瀚提出的解方，是參考李登輝總統過去在國民大會的模式。他展示當年照片說明：「李登輝上台報告，國大代表上台發表國是建言，總統在下面聽。這不是質詢，就是我講完換你講。講完後總統如果還有時間，再上台進行第二輪國情報告，等於就回答你了。」

他強調：「讓總統去報告，讓立委建言（建言就是提問），然後讓總統聽完建言後有感而發，再發表第二次談話。這樣既可避開違憲，也可實質監督，又不會傷和氣。」

12年前舊片曝光！為何資深藍委曾說違憲，現在卻堅持總統備詢？

黃暐瀚說，「如果是第一屆的立委就罷了，裡面這種五屆、六屆、七屆的立委，你們是怎麼了？過去在立法院十幾年前、二十年前，你們講過幾次總統不可以到立法院一問一答因為違憲？憲法也還沒變，你現在告訴我一定要一問一答？」

他也提醒民進黨立委，「你們過去也都說一定要回答啊，不回答來幹嘛？吳秉叡委員也這樣講過。」所以兩黨都應該適度調整立場。

黃暐瀚：朝野各退一步 總統到立院報告 不要一問一答

黃暐瀚總結，「在修憲之前，現在憲法讓我們的總統無法被監督，只能監督行政院長，這會跟民意脫節。請賴總統到立法院來，勇敢報告，也不要害怕聽取建言。採取先報告、後建言、再回答的方式，避開違憲的即問即答，也實質上可問可答、有問有答，這才是中華民國台灣之福。」

他強調這次希望是「最後一次談這個議題」，並在臉書發文直言：「支持總統，到立院國情報告！」呼籲朝野各退一步，讓中華民國史上第一次總統到立院國情報告能夠成真。