賴清德國政茶敘 鄭麗文：民進黨下架2個神主牌則願共商國是

總統賴清德預定下週一上午邀行政院、立法院與考試院院長在總統府進行「國政茶敘」，以化解近期的行政、立法僵局。國民黨主席鄭麗文今天（13日）則點名要求民進黨下架兩個神主牌（台獨黨綱、非核家園），國民黨將額手稱慶，所有在野黨都願意共同團結、共商國是。

鄭麗文上午是在出席雲林黨慶活動時，接受媒體聯訪時作了上述表示。對於媒體詢問說，有藍委主張賴清德應召開在野黨主席的國是會議?鄭麗文則答覆說，賴不是對象找錯了，而是他自己應靜下心審視一下執政以來犯什麼錯誤，導致憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，若想不清楚問題出在哪裡，找誰喝茶都沒用。

鄭麗文進一步指出，賴清德一定要真心誠意面對過去執政錯誤、大罷免失敗民意給的警訊，但賴真的醒了嗎？院際協調這樣的虛假動作無助朝野團結與台灣民主僵局的解開，因為「造成僵局的來源就是他自己」。

鄭麗文甚至向賴清德喊話說，民進黨兩個神主牌（台獨黨綱、非核家園）就是讓台灣沒有活路破壞台灣未來最大的絆腳石，民進黨願意下架這兩個神主牌，國民黨將額手稱慶，所有在野黨都願意共同團結共商國是。

外傳綠營要以換掉民進黨團總召柯建銘來談朝野合作一事，鄭麗文則笑說，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭人事更迭為何要把在野黨扯下水?真的這麼在乎在野黨，若換下總統賴清德可以換來在野黨團結也會換?鄭麗文因此呼籲民進黨不需要見縫插針、挑撥離間、製造假議題，民進黨應審視的是他們的錯誤的國家戰略、國家政策，而非把內部派系鬥爭轉嫁給在野黨。



