賴清德國防預算1,25兆「不可或缺」 谷立言：期待台灣各政黨找到共同立場

總統賴清德今（26）日召開記者會並說，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費。對此，AIT處長谷立言說，今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

賴清德：國防部已完成預算規劃 未來8年將投入1兆2千5百億元經費

賴清德今天召開記者會並說，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

谷立言：是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定所邁出的一大步

對此，谷立言透過AIT臉書專頁發文說，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

「台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞」，谷立言指出，正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場，「無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提」。

確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

