賴清德在彰化做這件事 郭正亮驚：完全自我中心 從未見過

賴清德總統於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，並在永安宮媽祖前正式為民進黨下屆彰化縣長提名人選定調。賴總統強調，黨內「類初選」已正式翻篇，他感謝4位參選者的承擔，並讚許其他三位競爭者皆已公開支持出線的立委陳素月；他現場更向媽祖與彰化鄉親請託，期盼大家全力支持陳素月，「接班王惠美縣長的工作」。

賴總統28日的祈福行程中，民進黨祕書長徐國勇、現任彰化縣長王惠美，以及國民黨下屆縣長呼聲最高的立委謝衣鳳皆共同出席。綠營方面，除陳素月外，立委黃秀芳、前市長邱建富及彰化市長林世賢也全員到齊。

賴總統致詞表示，他今天很期待向媽祖祈福，除希望台灣國泰民安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。

前立委郭正亮28日在《中天辣晚報》說，賴清德當著大家的面喊支持陳素月，「我從來沒看過有這樣的總統」，一邊站陳素月和黃秀芳，一邊站國民黨籍現任縣長王美惠和立委謝衣鳳，賴清德喊大家支持陳素月！

郭正亮批評，這完全自我中心，連媒體記者都嚇一跳，怎麼有人這樣講話？怎會對別人的存在毫無感覺？歷屆總統從未做過這樣的事！他當總統之後越來越偏激。

