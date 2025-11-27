「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 王定宇開炮：侵略者的走狗

即時中心／梁博超報導

總統賴清德昨（26）日提出2項國安行動方案，包括8年內投入1.25兆規模的國防特別預算，然而國民黨主席鄭麗文竟批評「賴清德你在玩火啊！」對此，民進黨立委王定宇今（27）日痛斥國民黨用國台辦口吻批評，「根本是搶國台辦的工作」；他質疑，這不是為虎作倀、不是侵略者的走狗能是什麼？要台灣人跟國際社會看清誰是內賊。

王定宇指出，因為中國不斷威脅，台灣人必須保護自己的家園，「就如同一般人的住家，為了擔心小偷跟強盜，會安裝門鎖提高保全一樣的道理。」所以當我們要提高國防支出以提升安全，世界各國都贊成、甚至願意提供協助，中國會跳腳是必然，「因為他就是那個盜匪！就是那個威脅！」

然而，王定宇點出，國民黨主席竟用中國國台辦的口吻批評總統在玩火、台海變軍火庫，國民黨立委竟攻擊說要保護自己國家安全的元首；然而，國民黨卻從來不敢批評在區域內每天用戰機騷擾台灣的中共。中國用各種軍事力量威脅第一島鏈的每個國家，台灣更是首當其衝，國民黨的主席、立委竟連譴責都不敢。

王定宇質疑，國民黨此舉不是為虎作倀、不是侵略者的走狗，還能是什麼？「根本是把中國國台辦的工作搶來做。」他也表示，若有人對保衛家庭表示反對，那反對者一定是盜匪本人或者是內賊。





快新聞／「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 王定宇怒轟國民黨：侵略者的走狗

對於賴清德提出8年1.25兆軍購預算，國民黨主席鄭麗文竟稱「賴清德你在玩火啊！」（圖／民視新聞資料照）





「一個國家有這麼巨大的威脅在那裡，各國都在提升自我防衛的能力，誰會反對？侵略者會反對！」王定宇強調，這是基本、淺顯易懂的道理，台灣人跟世界各國民主盟友應看清楚，誰是侵略者的內應、內賊。

王定宇也說，五四運動時曾有「內除國賊，外抗強權」的口號，台灣現在的局勢，是中共強權不斷威脅台灣的未來，因此要力抗強權；但是內賊不除，便難以外抗強權。也許這個口號可以提醒我們，現在的威脅者是誰？當我們在對抗的時候誰是他的內應？面對這樣的內應要如何因應？「內除國賊外抗強權，是我們台灣這一代為後代子孫該做的事！」

