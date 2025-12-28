賴清德在謝衣鳳、王惠美面前喊挺陳素月！郭正亮傻眼：不可思議

總統賴清德今（28日）往彰化溪湖永安宮、福安宮祈福，並在彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳面前說，希望讓綠委陳素月能接班王惠美的工作。對此，前立委郭正亮直呼，從來沒有看過有這樣的總統，怎麼有人這樣講話？

郭正亮。（圖／中天新聞）

針對2026年彰化縣長布局，賴清德在永安宮致詞時提到，國民黨還沒初選，民進黨提早一些，選對會已拍板陳素月出戰，他特別感謝參與「類初選」的4位人選：陳素月、黃秀芳、邱建富與林世賢願意承擔，並讚許他們過去的表現獲得縣民肯定，也感謝他們全力支持陳素月。

賴清德強調，他今天向媽祖祈福，除為台灣祈福，讓台灣這塊土地永遠平安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。賴清德此話一出，讓一旁的王惠美和謝衣鳳有點尷尬。

賴清德在王惠美、謝衣鳳面前表示，要讓陳素月能接班王惠美的工作。（圖／資料照）

郭正亮今天在中天節目《辣晚報》表示，賴清德當著王惠美、謝衣鳳的面喊支持陳素月，「我從來沒有看過有這樣的總統！」賴清德衣的一邊站著綠委陳素月、黃秀芳，另一邊是王惠美、謝衣鳳，結果他卻喊支持陳素月，「完全自我中心，怎麼有人這樣講話？」

賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮直呼，怎麼會對別人的存在毫無感覺？自我中心成這樣，歷屆總統從來沒人做過這樣的事，人家就站在你旁邊，不可思議。

