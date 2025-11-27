賴清德增加1.25兆國防預算挨轟 綠黨團盼在野支持：不能等颱風走才做防颱準備

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前稱「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，有媒體報導賴清德「證實」此事，遭總統府駁斥為錯誤的片面解讀。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，中共多次放出這種說法，且美國也預估中共可能在2027、2035、2049年侵台，「不可能等颱風走了，才做防颱準備」，呼籲朝野共同支持未來8年投入1.25兆強化國防韌性。

針對賴清德提出未來8年要增加1.25兆國防特別預算，鍾佳濱說，前兩年要趕快提升戰備能力，後面六年要夠達成全面嚇阻的實力。（許詠晴攝）

民進黨今早召開記者會。鍾佳濱表示，中共多次表達他們要在2027年完成武力併吞台灣的準備工作，既然對手已經放出這樣的說法，我們當然必須在2027年提升戰備能力，這個時間點是很清楚的。

鍾佳濱指出，事實上美國今年11月18日美中經濟暨安全檢討委員會上，也提出2027、2035跟2049年是三個中共可能侵台的潛在時間點，雖然沒人知道解放軍會在何時軍事威脅台灣，但就像颱風只能預判、沒辦法確定，「總不可能在颱風走了之後，再來做防颱準備吧？」所以還是呼籲朝野政黨全力支持八年內完成強化台灣的國防防禦韌性。

針對在野黨痛批，6600億美對台軍售先到貨，再來談1.25兆國防特別預算，鍾佳濱表示，為提升國防安全實力，部分軍備須向先進國家採購是不爭的事實，所有國家很難只靠自己就完成防備，連美國也不例外，他們很多軍備也是向技術相對優異的國家進口。

不過，鍾佳濱指出，在野顯然忽略這1.25兆元大部分是對「不對稱戰力」的投資，台灣科技力恰恰能取得，可以低成本製造大量無人機，消耗侵略者的軍備，讓其無法遂行目的，也將對國內相關軍工產業供應鏈的成形有莫大的幫助，由於台灣要建立自主的國防軍備生產體系，所以需要8年時間。

鍾佳濱說，前兩年要趕快提升戰備能力，後面六年要夠達成全面嚇阻的實力；不是凡是武器都跟美國買，其實美國也很希望台灣能建立無人機「非紅供應鏈」，期待台灣能發揮自身科技與產業的實力，補足不對稱作戰所需軍備的供應。

至於國民黨主席鄭麗文痛批賴清德增加國防特別預算是在玩火，把台海變成火藥庫？鍾佳濱表示，誰在玩火？國民黨中常委何鷹鷺說得很清楚；中央政府一年的預算規模是3兆，人民享有的健保一年要支出1兆，若1.25兆分成8年，每年大約是1500多億，佔總預算5%不到，相信國人除了投資健康，也願意投資國家安全。

國民黨中常委何鷹鷺因宣揚兩岸統一，遭國民黨停職處份，但程序還未完成，因此她昨日依舊出席國民黨中常會。其中，她受訪時宣布退出國民黨，聲稱「國民黨我不想玩了」，更砲轟國民黨副主席蕭旭岑去中國也稱「台灣地區」，痛批「有點腦袋的人都知道，這樣玩下去是在玩火」。

