賴清德外交滿意度近6成！矢板明夫驚「台灣人清醒了」再轟藍白1

外交部於1月2日公布一項最新民調，針對總統賴清德上任後的整體外交表現、外交部長林佳龍在對外關係上的處理能力，以及台灣與美國、日本、中國等主要國家的互動關係進行調查。結果顯示，在賴政府外交成績方面，有59.4%的受訪者表示肯定；而對林佳龍部長處理外交事務的表現，滿意度更達68.1%。對此，資深媒體人矢板明夫分析指出，這份民調其實已明確反映多數民意的選擇方向，他認為，「積極走向國際、穩固站在民主陣營之中」是台灣相對理性且務實的路線，而在對中關係上保持適當距離，則是一種必要的風險控管。他也強調，若一味阻撓國防發展、削弱外交布局，最終受傷的只會是台灣自身。

矢板明夫指出，賴政府推動強化國防、爭取國際支持之際，在野黨阻擋國防預算的行為，客觀效果恐削弱台灣的自我防衛能力。









外交部近日公布最新外交民調結果，多項數據顯示台灣社會對當前外交路線具高度共識。資深媒體人矢板明夫指出，民調結果已清楚反映主流民意，顯示台灣社會對國家外交方向的選擇趨於理性且成熟。根據民調內容，有59.4%的受訪者滿意賴清德政府過去一年半的整體外交表現，對外交部長林佳龍處理對外關係的表現，滿意度更達68.1%。此外，74.5%支持成立「經濟外交工作小組」，高達86.9%支持外交部長積極走訪歐亞各國，拓展台灣的國際空間；在台美、台歐及台日關係等指標上，多數支持度亦落在七成至八成以上。

矢板明夫分析，這些數據並非一時情緒反應，而是反映台灣社會對國際現實的清醒認知。他認為，在當前國際局勢下，台灣最安全且可預期的發展方向，就是與價值觀與理念相近的民主國家深化合作，不論是推進台美經貿、強化台歐關係，或持續鞏固台日互信，核心邏輯皆在於民主夥伴所提供的制度性信任，而這種信任正是國家安全的重要基石。





對林佳龍部長處理外交事務的表現，滿意度更達68.1%。









相較之下，民調同樣顯示民眾對中國風險的高度警覺。調查指出，49.2%的受訪者擔憂中國的「長臂管轄」與跨國鎮壓行為，80.8%認為相關作為對兩岸關係造成負面影響；更有51.9%的民眾認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」，明顯高於持相反看法的比例。矢板明夫指出，這代表多數台灣人已不再受「兩岸優先」敘事所左右，而是選擇以國際連結作為國家安全與發展的核心。他進一步分析，中國政策高度不透明、對外態度反覆，軍事威脅始終存在，與其過度靠攏不僅難以建立真正信任，反而可能讓台灣承擔更高且不可控的風險。

矢板明夫全文。（圖／翻攝自臉書＠矢板明夫俱樂部 ）





針對部分人士懷念所謂「兩岸相對和平」的時期，矢板明夫指出，在馬英九執政期間，中國從未放棄對台動武準備，兩岸軍力差距正是在當時迅速拉大，所謂和平只是建立在台灣國防投資不足與自我克制之上的表象。他強調，外交與國防本為一體兩面，當台灣持續透過國際互動累積信任與能見度，若缺乏足夠防衛能力作為支撐，再亮眼的外交成果都可能瞬間瓦解。他也指出，賴政府推動強化國防、爭取國際支持之際，在野黨阻擋國防預算的行為，客觀效果恐削弱台灣的自我防衛能力。矢板明夫最後表示，這份民調已清楚揭示多數民意的選擇方向，「走向世界、站穩民主陣營」是台灣的理性路線，對中國保持距離則是必要的風險管理；若削弱國防、阻礙外交，只會對台灣造成傷害。

















