賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委也要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥批評賴政府「自己國家觀光農漁產品不救，對內大搞分化，操作意識形態對立」。

總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥批評賴政府「自己國家觀光農漁產品不救」。（圖／總統府）

林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴總統曾說要同一國，他的心中到底有無中華民國？難道在賴的眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？

廣告 廣告

賴清德總統昨日提及黃百韜將軍的貢獻，林沛祥表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利八十周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？

林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，我們買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。

更多FTNN新聞網報導

高市早苗「台灣有事」言論恐爆中日衝突 鄭麗文：「台灣沒事、日本沒事」賴清德勿火上加油

「生病卻要別人先吃藥」韓國瑜強硬回應賴清德籲聲援沈伯洋「請先廢民進黨台獨黨綱」

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

