賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委也要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥批評賴政府「自己國家觀光農漁產品不救，對內大搞分化，操作意識形態對立」。
林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤，請問賴政府的作為在哪？自己的國家不救，對內卻大搞分化與操作意識形態對立，賴總統曾說要同一國，他的心中到底有無中華民國？難道在賴的眼中認為台灣人有錢又有閒，就可以隨意揮霍跟讓各國當盤子？
賴清德總統昨日提及黃百韜將軍的貢獻，林沛祥表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利八十周年均未對二戰時日本法西斯軍國主義侵略行為作任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨秘書長徐國勇天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？
林沛祥表示，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費，抗中保台已讓全台民眾知道是個詐騙話術，如果真的心中有中華民國，真的尊崇及保護中華民國國軍，請好好告訴國人，我們買的高價武器何時可以準時交貨保護台灣？何時落實國民黨所提出及三讀通過的為軍人加薪法案？請賴總統要有中華民國三軍統帥該有的樣子，別讓外界再質疑賴總統心中的國家到底是哪一國。
更多FTNN新聞網報導
高市早苗「台灣有事」言論恐爆中日衝突 鄭麗文：「台灣沒事、日本沒事」賴清德勿火上加油
「生病卻要別人先吃藥」韓國瑜強硬回應賴清德籲聲援沈伯洋「請先廢民進黨台獨黨綱」
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
其他人也在看
TWICE高雄開唱 捷運站長又歡唱陪歌迷
[NOWnews今日新聞]TWICE出道十週年，終於在22、23日首次於高雄國家體育場開唱，全台民眾都歡迎台灣成員子瑜回家。昨天演唱會後散場時，人潮湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長加碼開唱，幫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念
民視新聞／綜合報導11月22日是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德在臉書表達緬懷，強調應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜，被外界認為，暗諷祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。週日上午，鄭麗文受邀到故鄉雲林，參加健走活動，對於總統發文，也發表她的看法，另外她也證實，她是雲林的女兒，在雲林出生！國民黨主席鄭麗文：「我們三個女人，雲林的女兒，我們女生撐起雲林的一片天。」國民黨主席鄭麗文，自稱雲林的女兒，來到雲林口湖，參加健走活動，除了肯定縣長張麗善政績，也不忘替立委張嘉郡抬轎，勉勵她接下姑姑張麗善的棒子，參選縣長，鄭麗文上台致詞，證實她的出生地就在雲林。鄭麗文說自己在口湖出生，身分證編碼是雲林開頭。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「麗文是在口湖出生的孩子，所以我的身分證出生地是，台灣省雲林是雲林啦，所以從小過年過節，麗文最期待的就是，爸爸媽媽帶我回阿公阿嬤家。」道地台灣雲林人，日前卻因為祭拜匪諜吳石惹出爭議，11月22日，是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德特別在臉書發文，強調我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜。總統這篇發文就被解讀為，暗諷祭拜匪諜的國民黨主席鄭麗文。總統賴清德發文說應該緬懷國軍英雄而不是共諜（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「站在第一線捍衛國家，我們所有的英雄都應該，我們不但要紀念，而且我們要繼續秉持他們的精神，來保衛我們的國家，我們不應該把國家的英雄，做為政黨鬥爭的工具。」對於祭拜匪諜一事，鄭麗文隻字未提，就怕時事議題模糊健走活動焦點。原文出處：致敬黃百韜! 賴總統發文"緬懷國軍而非共諜" 鄭麗文:捍衛國家都該紀念 更多民視新聞報導紀念黃百韜殉國! 賴清德:該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了民視影音 ・ 1 小時前
五十元早餐回不去了？ 他抱怨「漲價份量還縮水」 網嘆：現在吃早餐是奢侈
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導物價持續攀升、薪水卻沒跟著漲，現在連最日常的飲食開銷都讓不少上班族倍感壓力。近日，有網友發文表示，過去一份蛋餅...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
賴總統吃壽司挺日本 林沛祥：心中到底有無中華民國？
近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據交通部觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤自由時報 ・ 1 小時前
無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"
南部中心／綜合報導22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。民視 ・ 1 小時前
訪團抵德州會晤政要、走訪台廠 江啟臣：立院會做台商堅實後盾
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 立法院副院長江啟臣率跨黨派訪團赴美國與巴拉圭進行國會外交，行程進入第7天，昨（22）日飛抵美國德州達拉斯後，隨即與州議員、市長等政要交流，並實地走訪緯創、系統電子等台商據點，關心台企在美投資與營運情形；江啟臣表示，德州與台灣近年交流更加密切，立法院將持續作為台商最堅實的後盾，全力支持在海外打拼的台商。 江啟臣表示，很...匯流新聞網 ・ 1 小時前
太會演！男假借車鎖壞了慌張借錢 多間店家受害｜#鏡新聞
台中北屯區近期疑似出現詐騙慣犯，(11/21)晚間有機店行遇到男子慌慌張張來求助，說自己電動車壞了，錢包手機貴重物品都鎖在車內，開口借1千元車錢回苗栗拿備份鑰匙，還主動留姓名身分證強調會還錢，結果都是騙術，店家把po網才發現受害不只一人，大家一致表示，男子很會演，滿頭大汗語氣緊張，才降低戒心相信他。鏡新聞 ・ 1 小時前
新北市長選舉民調出爐 李四川打趴3人選 劉和然回應了
網路媒體針對2026新北市長選舉進行民調調查，發現現階段若國民黨推出台北市副市長李四川，一對一情況下李贏蘇10％，但蘇又贏新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌各6.6％與13.9％。劉和然對此回應，民調是一時的，但市政是長久的。中時新聞網 ・ 1 天前
張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會
九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。自由時報 ・ 1 小時前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 6 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 19 分鐘前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 3 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 1 天前