即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論發酵，中國表達不滿外，19日還通知日本政府將停止進口日本水產品；總統賴清德昨（20）日在臉書貼出午餐吃壽司和味噌湯，他更強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，表達力挺日本水產的決心。賴清德這一波大啖日本水產攻勢，也延燒到政壇的人紛紛效仿；不過，行政院長卓榮泰今（21）日秀出吃台灣豬肉照片，更喊「分工一下...總統吃日本料理，我吃台灣豬！」。

廣告 廣告

賴清德昨天在臉書貼出午餐吃壽司和味噌湯的照片，還特別點名「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，就是要支持日本水產品；從賴清德這一波力挺日本水產品的攻勢，包含不分區綠委王義川今日也在《午青LIVE》直播大啖日本水產品。

快新聞／賴清德大啖水產挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬

王義川大啖水產品。（圖／擷取自《午青LIVE》YT直播）

不過，卓榮泰今日則在臉書貼出吃便當的照片，他則是夾著豬肉的畫面，他表示，「謝謝，好多人踴躍多吃日本料理，我來支持台灣豬肉！分工一下...總統吃日本料理，我吃台灣豬！都美味！」，並喊出「台日友好」。





原文出處：快新聞／賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬

更多民視新聞報導

賴清德大啖壽司、味噌湯挺日本水產 謝龍介建議吃生魚片原因曝光

高市挺高市！綠委：台日安全緊密相連 籲藍「回頭是岸」

民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了

