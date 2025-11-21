賴清德大啖壽司、味噌湯挺日本水產 謝龍介建議吃生魚片原因曝光

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗因談「台灣有事」論調，使得中國相當不滿，本（11）月19日還通知日本政府，將停止進口日本水產品；總統賴清德昨（20）日則在臉書秀出午餐吃壽司和味噌湯，更強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，以行動力挺日本水產，消息一出，日本也高度關注。對此，國民黨立委謝龍介今（21）日受訪建議直接吃生魚片就好，原因也曝光了！

針對賴清德吃壽司、味噌湯，表達力挺日本水產一事，謝龍介今日受訪表示，台灣的鄉親與日本民眾本身互動就比較好，日本統治台灣50年，雖經歷很多痛苦，但是最後三四代人對日本情愫各有不同，都是對日本持著良好的印象。

話鋒一轉，謝龍介說，但賴清德吃壽司，有點辭不達意，「清德兄，你在台南那麼多年很清楚，你贏很多的時候，我們叫做美國西裝，台語就是『大輸』；而『吃壽司』諧音『輸死』」。

總統賴清德推出影片，推薦大家晚餐能大啖「台日友好」的水產晚餐。（合成圖／翻攝自賴清德IG）

因此他問，賴清德吃壽司要誰「輸死」？謝龍介更建議，直接吃生魚片就好，「台日民間交流非常頻繁，但是我們希望中日之間能夠淡定，千萬不可擦槍走火，整個世界和平是每一個成為地球的一份子大家都有責任，所以我們以和平為基調，希望中日之間不需要為台灣大打出手」。

最後，謝龍介還建議「這時候日本跑得比賴清德快，但這時候更應該沉澱、淡定、冷靜，千萬不可擦槍走火」。

