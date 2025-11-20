賴清德大啖日本水產表態支持！陸外交部轟：作秀

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中方19日宣布全面停止進口日本水產品，而賴清德總統今透過社群平台分享大啖日本料理照，展現對日支持，不過此舉遭陸外交部怒轟「作秀」。

賴清德今大啖日本水產。（圖/翻攝賴清德臉書）

綜合陸媒報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人毛寧面對媒體提問，做出上述表示，她指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

毛寧並重申，在台灣問題上，「日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，而不是刻意模糊，更不能開歷史倒車。」她並抨擊日方「口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線。」

至於賴清德今在臉書及Instagram等社群媒體平台，貼出享用日式料理的照片，並特別標示午餐中包含「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。照片中可見賴清德還特地夾起1塊北海道帆立貝展示，貼文中寫道，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並附上壽司和比讚的貼圖，明確表達對日本水產品的支持。

